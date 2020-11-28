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Haber Giriş: 28.11.2020 - 10:44 | Son Güncelleme:

Herkes çok parası olduğunu düşünebilir ancak gerçek çok başka! Serveti herkesi şoke etti

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Herkes çok parası olduğunu düşünebilir ancak gerçek çok başka! Serveti herkesi şoke etti
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Maradona'ya yakın isimlerden servetiyle ilgili açıklama

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en iyi '10 numarası' Arjantinli Diego Armando Maradona'nın ölümünün ardından servetine ilişkin haberler yer alırken, Maradona’ya yakın bir gazeteci futbolcu için “fakir öldü” dedi.

Herkes çok parası olduğunu düşünebilir ancak gerçek çok başka Serveti herkesi şoke etti
Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük yıldızı olarak kabul edilen Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi büyük üzüntüye neden oldu. Maradona’ya yakın olan Luis Ventura adlı Arjantinli bir gazeteci Maradona için, “Banka hesabında neredeyse hiçbir şey kalmamıştı, fakir öldü” ifadesini kullandı. İddiaya göre Maradona öldüğünde hesabında 75 bin sterlinden (781 bin 943 lira) daha az para vardı. Bunun nedeninin ise efsane futbolcunun aşırılık içinde yaşaması ve çevresindeki insanların cömertliğinden yararlanması olduğu belirtildi.
Herkes çok parası olduğunu düşünebilir ancak gerçek çok başka Serveti herkesi şoke etti
33 MİLYON STERLİN VERGİ BORCU
Öldüğünde yaklaşık 33 milyon sterlin (344 milyon 54 bin) vergi borcu olduğu belirtilen Maradona'nın İtalya'da uzun süredir devam eden vergi kaçakçılığı suçlamalarıyla mücadele etmesine yardım eden avukat Angelo Pisani de çok az parası olduğunu iddia ederek, "İmkanının ötesinde yaşadı ve çok cömertti" dedi. Pisani aynı zamanda, “Parasının nereye gittiğini bilmek istiyorsanız, onu çevreleyen ve onu kullanan insanlarla konuşun. Cebinde hiçbir zaman 100 eurodan fazla olmamıştı” ifadelerini kullandı.
Herkes çok parası olduğunu düşünebilir ancak gerçek çok başka Serveti herkesi şoke etti
150 MİLYON STERLİN DEĞERİNDE MALI VAR
Aynı zamanda Maradona’nın 150 milyon sterlin (1 milyar 566 milyon 337 bin) değerinde malı olduğu ifade edilirken bunlar arasında ; mücevherler, arazi, Buenos Aires'in merkezinde bir bina, birkaç daire, 6 lüks araba, Küba ve İtalya'daki yatırımlar, Çin'deki futbol okulları yer alıyor. Dinamo Brest'in fahri başkanı olarak yılda 15 milyon sterlin kazandığı da söyleniyor.

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