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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 15.07.2020 - 10:00,Son Güncelleme:

Berlinlilerin kâbusu sona erdi

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Berlinlilerin kâbusu sona erdi
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Berlin ve çevresinde çok sayıda cinsel saldırı suçu işleyen sapık son olarak ormanda bir kadına cinsel saldırıda bulundu. Havadan, karadan başlatılan aramalar sonucu 30 yaşındaki şüpheli yakalanarak cezaevine kondu. 

DÜN Berlin’in batısında Babelsberg yakınlarındaki ormanlık alanda spor yapan bir kadına yol sorma bahanesiyle yaklaşan sapık, daha sonra zorla kadına cinsel saldırıda bulundu. Mağdurun şikâyeti üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi gönderildi. Helikopterle de havadan aramalara destek verildi. Helikopterdeki polisler saldırının meydana geldiği yere yakın bölgede bisikletle ilerleyen bir kişiyi tespit etti. Alçalan helikopterden çekilen fotoğraflardan bisikletlinin verilen eşkale uyduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri bisikletlinin bulunduğu alana sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden şüpheli, bisikletini bırakarak ormanlık alana doğru koşmaya başladı. Polisin havaya yaptığı uyarı atışlarına aldırış etmeyen şüpheli kaçmaya devam etti. Ancak bir süre sonra yakayı ele verdi. Berlin polisi Berlin ve Brandenburg Eyaleti’nde çok sayıda kadına cinsel saldırıda bulunan sapığı yakalamak için geniş çaplı arama başlatmış ve halktan da yardım istemişti. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerini de dağıtan polis, elindeki 300 kadar bilgi ve bulguyla sapığın peşine düşmüştü. Polis, sapığın 12 ve 30 Haziran tarihleri arasında en az yedi kadına saldırıda bulunduğunu açıkladı.

 

 

 

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