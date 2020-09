‘Seri saldırgan’ akıl hastanesine kapatıldı

LONDRA’nın kuzeyinde Türklerin yoğun yaşadığı Edmonton semtinde geçen yılın 28 Mart ve 1 Nisan tarihleri arasında, tanımadığı ikisi Türk, beş kişiyi bıçaklayan zanlının cezası açıklandı. Beş ayrı yaralama ve yine beş ayrı saldırı silahı bulundurma suçlamalarını kabul eden 31 yaşındaki Jason Kakaire’nin, halkın korunması adına tutulduğu yüksek güvenlikli Broadmoor Psikiyatri Hastanesi’nde kalmasına karar verildi. Old Bailey Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada cezayı açıklayan yargıç, hükümlünün kurbanlarına dehşet yaşattığını ve kurbanlarıyla, ailelerine verdiği hasarın ölçülemez boyutlarda olduğunu vurguladı. ANKARA ANLAŞMASI İLE GELMİŞTİ

Soruşturmayı yürüten Dedektif Chris Soole da “Bu beş rastgele saldırı, tamamen nedensizdi ve her bir kurbana büyük hasar verdi. Saldırılarda acımasız bir güç kullanıldı ve kurbanlar tamamen şansa hayatta kaldı” dedi. Soole, Kakaire’nin işlediği suçları uzun süre itiraf etmediğini söyedi. Kakaire, ilk saldırısını 30 Mart 2019’da gerçekleştirdi. Yolda, 40’lı yaşlardaki kadın kurbanının yanından geçen Kakaire, geri dönüp, Ankara Anlaşması kapsamında İstanbul’dan geldiği Londra’nın Edmonton semtinde yaşayan adı açıklanmayan Türkiye kökenli kadını sırtından bıçakladı. Sapladığı bıçak kırıldı ve ancak ameliyatla çıkarıldı. Kurban aylar boyunca hastanede yattı ve tekerlekli sandalyede yaşamaya mahkûm oldu. ‘BİR DAHA ASLA YÜRÜYEMEYECEĞİM’

Kurban açıklamasında, “Bıçaklı saldırı yüzünden felç oldum ve yürüyemez hale geldim. Ellerim ve kollarım titriyor ve sürekli ağrı çekiyorum. Saldırı yüzünden büyük psikolojik sorunlar yaşıyorum. Dışarı çıktığımda panik atak geçiriyorum. Güvende olduğumdan emin olmak için, arkamda hep tanıdığım biri olsun istiyorum” dedi. Bu ilk saldırının ardınan, Kakaire birkaç saat sokaklarda yürüdü ve market alışverişi yaptıktan sonra, yaşadığı daireye geri döndü. Aynı gün, gece yarısına doğru 50’li yaşlardaki ikinci kurbanını, bel bölgesinden bıçaklayıp, olay yerinden kaçtı. Omuriliği zedelenen kurban, yakındaki bir evden yardım istedi ve gelen acil yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. 3 saat sonra, sabaha karşı Kakaire, bu kez 20’li yaşlardaki bir kurbanı bıçakladı. Kurban yürüyerek, ilerideki Seven Sisters Metro İstasyonu’nda yardım istedi ve hastaneye kaldırıldı. Bu kurban da ağır iç kanama geçirdi. ÇOCUĞUNA İLAÇ ALMAYA ÇIKMIŞTI

Sabah 09.45’te de, yine 20’li yaşlardaki erkek kurban, takip edildiğini fark etti. Adımlarını hızlandırdı, ancak Kakaire izlemeye devam etti ve sırtından bıçakladı. Bu kurbanın yardımına da, aralarında bir aile doktorunun da bulunduğu çevredekiler yetişti ve kubran hastaneye kaldırıldı. Bıçak darbeleri akciğerini delmiş, diyaframı ve karaciğeri de hasar görmüştü. Kapsamlı soruşturmaya karşın, Kakaire bulunamadı ve 2 Nisan’da beşinci ve son saldırısını gerçekleştirdi. 30’lu yaşlarındaki kurban Süleyman K. sabah 05.00 sıralarında ateşlenen çocuğu için ilaç almaya çıkmıştı ve kendisini takip eden Kakaire tarafından arkadan bıçaklandı. Kurbanın akciğeri ve diğer bazı organları hasar aldı. POLİS ROBOT RESİMDEN TANIDI

Kakaire, olay yerinden kaçıp, evine gitti. Daha sonra dışardayken, dağıtılan robot resimlerden kendisini tanıyan polisler tarafından fark edildi. Gözaltına alındığında, kıyafetleri kan içindeydi ve kıyafetlerdeki kan dördüncü kurbanıyla eşleşti. Polis, ilk kurbandan çıkarılan bıçağın da, üçlü set halinde satılan bir bıçak olduğunu tespit etti. Diğer iki bıçak da Kakaire’nin evinde bulundu. İngiltere genelinde sadece 2019’un ilk üç ayı içerisinde 48’i ölümle sonuçlanan 60’ın üzerinde bıçaklanma olayı yaşanması beraberinde Türkiye kökenli toplumun yoğun olarak yaşadığı Edmonton’da 4 gün içerisinde aralarında iki Türk’ün de yer aldığı 5 kişinin bıçakla yaralandığı olaylar protesto edilmişti.