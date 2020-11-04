Serhat Ulusoy, Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı oldu

PANDEMİ tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen Kent Konseyi Toplantısı’nda SPD’den Serhat Ulusoy ve CDU’dan da Rita Pöppinghaus-Voss, Belediye Başkan Yardımcıları olarak seçildi. Böylece resmen Ahlen Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevine başlayan Serhat Ulusoy, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Öncelikle beni aday gösteren ve destekleyen partim SPD’ye müteşekkir olduğumu belirtmek isterim. İnşallah vazifem boyunca beklentilere cevap verebilirim. Bu konuda kendime, partimde daha evvel başarıyla görev yapmış olan Karl-Heinz Meiwes’i örnek aldım. Altı seneden beri olduğu gibi, Ahlen halkının menfaatleri doğrultusunda beş sene boyunca daha görevimi layıkıyla ifa etmeye gayret edeceğim. Ayrıca benimle birlikte seçilen diğer başkan yardımcısı Rita Pöppinhaus-Voss’u da can-ı gönülden tebrik ederim. Ahlen’de ilk defa göçmen asıllı bir vatandaş belediye başkan yardımcılığına seçiliyor. Bana bu tarihî anı yaşatan herkese çok teşekkür ediyorum.”