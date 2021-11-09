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HABERLERAvrupa Haberleri

Sergiye Atatürk tablosuyla katıldı

#Steinbacher Werkstattkreis E.V#Bürgerhaus#Meta-Morphosen
Sergiye Atatürk tablosuyla katıldı

Frankfurt yakınlarındaki Steinbach’ta yaşayan emekli öğretmen Yüksel Akpınar’ın yağlı boya Atatürk tablosu, ressam arkadaşlarıyla birlikte katıldığı ortak serginin ilgi odağı oldu.

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STEINBACHLI sanatçıların derneği Steinbacher Werkstattkreis e.V.’ın ‘Bürgerhaus’ta açtığı sergide, 10 sanatçının çeşitli tekniklerle ürettiği 50 eser yer alıyor. Her yıl bir temayı işleyen sanatçılar, bu yılki sergiyi ‘Başkalaşımlar’ (Meta-morphosen) açtı. Resim çalışmalarına 1980’de başlayan Yüksel Akpınar, sergiye aralarında Atatürk tablosunun da yer aldığı dokuz çalışmasıyla katılıyor. Belediye Başkanı Steffen Bonk tarafından açılan sergi 14 Kasım’a ziyaret edilebilecek. Steinbach Bürgerhaus’un (Untergasse 36) ikinci katındaki sergi, pazartesi ve cumartesi günleri arasında her gün saat 16.00-18.00, pazar günleri ise 11.00-18.00 arasında açık olacak. Koronavirüs önlemleri kapsamında durumu ‘2G’ (aşılarını tamamlamış ya da hastalığa yakalanıp atlatmış olanlar) kuralına uygun herkes tarafından ziyaret edilebilir.

Sergiye Atatürk tablosuyla katıldı

Belediye Başkanı Steffen Bonk
Sergiye Atatürk tablosuyla katıldı

Sergiye Atatürk tablosuyla katıldı

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#Steinbacher Werkstattkreis E.V#Bürgerhaus#Meta-Morphosen

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