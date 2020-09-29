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Haber Giriş: 29.09.2020 - 10:00 | Son Güncelleme:

Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi

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Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sabah yapılan antrenmanda futbolcularla yakından ilgilendi. Genç çalıştırıcı kısa bir süre de takımla maç yaptı.

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, izin yapmadan Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı.

Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi
YELEĞİ SIRTINA GEÇİRDİ
Kabus gibi geçen maçın yaralarını sarmak isteyen siyah-beyazlılarda rejenerasyon çalışmalarının ardından Konyaspor maçında yenen gollerle alakalı kısa süreli bir toplantı da yapıldı.

Çift kale maç sırasında antrenman yeleğini üzerine geçiren Sergen Yalçın da maçta kısa bir süre futbolcularla maç yaptı.

Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi
Taktik idmanında da futbolcularla yakından ilgilenen Sergen Hoca'nın Konyaspor mağlubiyetini futbolculara unutturmak ve temiz sayfa açmak için çaba gösterdiği gözlemlendi.
Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi

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