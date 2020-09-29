Sergen Yalçın antrenmanda boy gösterdi

Süper Lig'in 3. haftasında Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, izin yapmadan Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına sabah yaptığı idmanla başladı. YELEĞİ SIRTINA GEÇİRDİ

Kabus gibi geçen maçın yaralarını sarmak isteyen siyah-beyazlılarda rejenerasyon çalışmalarının ardından Konyaspor maçında yenen gollerle alakalı kısa süreli bir toplantı da yapıldı.

Çift kale maç sırasında antrenman yeleğini üzerine geçiren Sergen Yalçın da maçta kısa bir süre futbolcularla maç yaptı. Taktik idmanında da futbolcularla yakından ilgilenen Sergen Hoca'nın Konyaspor mağlubiyetini futbolculara unutturmak ve temiz sayfa açmak için çaba gösterdiği gözlemlendi.