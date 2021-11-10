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TÜRK Halk Müziği’nin ustalarından Ruhi Su’nun önce öğrencisi, sonra çalışma arkadaşı olan, birlikte birçok çalışmaya imza atan Sümeyra Çakır, 1990 yılında Frankfurt’ta genç yaşta hayata veda etmişti. 1980’de Doğu Berlin’deki Uluslararası Politik Şarkı Festivali ve Batı Berlin’deki Türk Haftası’na katılmak üzere geldiği Almanya’dayken yapılan askeri darbenin ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan sanatçı, ülkeye dönmeyerek, çalışmalarını Almanya’da sürdürmeye karar vermişti. Sürgün yaşamı boyunca Fransa, İngiltere, İsviçre, Batı ve Doğu Almanya, Küba, Yunanistan ve Bulgaristan gibi ülkelerde belediyelerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve partilerin düzenlediği barış ve müzik festivallerine katılan Sümeyra, Pir Sultan’dan Ruhi Su’ya, Nazım Hikmet’ten Berthold Brecht’e büyük ozan ve şairlerin şiirlerini kendine özgü tarzıyla yorumladığı çok sayıda albüm çıkardı. Bu arada yakalandığı ve memleketten uzak kaldığı için daha da ağırlaşan hastalığına yenik düştüğünde 44 yaşındaydı.

Sümeyra Çakır’ın yaşamı, ölümünden 31 yıl sonra kısa bir süre önce son yıllarını geçirdiği Frankfurt’ta müzikal bir oyun olarak tiyatroya uyarlandı. ‘Serçelerin Süvarisi’ adıyla Enternasyonal Tiyatro’da sahnelenen müzikli oyun Sümeyra’nın, halen Frankfurt’ta yaşayan hayat ve yol arkadaşı Hasan Çakır’ın katkısıyla Müjdat Albak tarafından yazıldı. Başrolü de uzun yıllardır Hasan Çakır’la birlikte Sümeyra anmaları düzenleyen tiyatro ve ses sanatçısı Tülay Yongacı üstlendi. Oyunda, günümüzde ülkesini yaşadığı zorluklardan dolayı terk etmek durumunda kalan tanınmış bir tiyatro ve sinema sanatçısı Selin Özsu karakteri, kendisinden önce aynı kentte yaşamış Sümeyra’nın yaşam öyküsüyle buluşuyor ve onun üzerine bir oyun yazmaya karar veriyor. Çeşitli dönemlerde Türkiye’de çalışamaz hale gelip yurt dışına çıkmak zorunda kalan birçok sanatçının kendi deneyimleriyle paralellikler taşıyan ve Türkiye’den Almanya’ya göçün farklı bir boyutunu işleyen oyun ilk kez Frankfurt’ta, Türkiye’den Almanya’ya göçün 60’ıncı yıl dönümüne denk gelen 29 ve 30 ekim tarihlerinde iki kez sahnelendi. Aralık ayından itibaren Almanya’nın birçok kentinde sahnelenmesi planlanıyor.Sahnede Tülay Yongancı ve Deniz Köseoğlu’nun rol aldığı müzikli oyunun ‘Güneş Tiyatrosu’ ekibinden oluşan kalabalık bir kadrosu var. Kısa süre önce 30’uncu yılını kutlayan ‘Güneş Tiyatrosu’, sanatsal faaliyetlerine Ankara’da başladı, 1998’den bu yana da faaliyetlerini Frankfurt’ta sürdürüyor. Tülay Yongacı, Cüneyt Sezer ve Müjdat Albak tarafından kurulan ‘Güneş Tiyatrosu’, dört yıl önce Frankfurt’un en önemli tiyatrolarından ‘Enternasyonal Tiyatro’nun yönetimini de üstlenmişti. Oyun 19 Aralık’ta ‘Internationales Theather Frankfurt’ta, ardından da Almanya’nın diğer kentlerinde sahnelenecek.

‘Serçelerin Süvarisi’ oyunun kadrosu şöyle:

Yazan: Müjdat Albak, Hasan Çakır.

Yöneten: Müjdat Albak.

Müzik: Sümeyra Çakır, Kerem Memişoğlu.

Oynayanlar: Tülay Yongacı, Deniz Köseoğlu.

Kostüm, Afiş, Tasarım: Nihan Şen.

Işık: Johannes Schmidt.

Visuals: Pola Sell.

Efekt- Ses: Soner Koçyiğit.

Reji Asistanı: Suzan Aynal.

Almanca Çeviri: İlkay Yücel.

Seslendirenler: Murat Çidamlı, Yılmaz Tüzün, Serkan Taştemur, Suzan Aynal.