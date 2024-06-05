‘Serbest Ticaret Anlaşması’ masaya yatırıldı

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‘TÜRKİYE UK, STA Müzakereleri Bilgilendirme Toplantısı’na, farklı sektör temsilcilerinden oluşan 100’e yakın seçkin iş insanı katıldı. Büyükelçi Ertaş, müzakerelerin çok zor süreç olduğunu hatırlattı. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında yapılacak yeni anlaşmanın süratli şekilde ilerlemesini umduklarını belirten Ertaş, “Bu konuda bizim ayaklarımız yere sağlam basıyor. İhracatçımızın, sanayicimizin, üreticimizin beklentileri doğrultusunda en iyi anlaşmayı almak için tabii var gücümüzle çalışacağız. Dolayısıyla siyasi karar çıktığı andan itibaren müzakerelere başlamaya hazırız. İngiltere, Türkiye için önemli ihracat pazarlarından biri. Brexit’in hemen arkasından 2021’de ihracatımızda yaklaşık yüzde 25’lik artış oldu, onu takip eden 2 yılda önce yüzde 5, ardından yüzde 4.5 oranında bir azalma meydana geldi” dedi. Ertaş İngiltere’nin ilk 3 ticaret partnerinden biri olduğunu söyledi.



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Ticaret Müşaviri Abdurrahman Deniz

‘HEMEN HAYATA GEÇİRİLMELİ’

ATMB Başkanı Vehbi Keleş ise beklentinin, müzakere sürecinin tez sonuçlanarak hayata geçirilmesi olduğunun altını çizdi. Keleş, “Yeni Serbest Ticaret Anlaşması’nda yapılacak güncelleme, bizim gibi her iki ülkede iş yapan firmalar için çok önemli. Yapılacak yeni anlaşma her şeyden önce ürün çeşitliliğini artıracak ve iki ülkenin kazanım hanelerine yeni ekonomik katma değer sağlayacak” diye konuştu. Türkiye’nin Londra Ticaret Müşaviri Abdurrahman Deniz de toplantıda Türkiye ile Birleşik Krallık arasında müzakere edilecek yeni STA ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.