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Serap Güler’in yerine Gonca Türkeli-Dehnert geldi

#Almanya#Serap Güler#Gonca Türkeli-Dehnert
Serap Güler’in yerine Gonca Türkeli-Dehnert geldi

Almanya’da Kuzey Ren Vestfalya Uyum, Aile, Çocuk ve Mülteci Bakanlığı Müsteşarı Serap Güler’in 26 Eylül’de yapılan genel seçimlerde CDU’dan Federal Meclis milletvekili seçilmesinden sonra bu göreve Gonca Türkeli-Dehnert getirildi.

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CDU üyesi Gonca Türkeli-Dehnert, uzun yıllar Federal Göç ve Uyum Bakanlığı’nda hukuk bürosunda görev almıştı. Onursal Başkanlığı’nı Başbakan Angela Merkel’in yaptığı Almanya Uyum Vakfı’nda Genel Müdür olarak görev alan Gonca Türkeli-Dehnert, özellikle göçmenlere yönelik projeleriyle tanınıyor. Son olarak Almanya’ya iş gücü göçünün 60. yılı nedeniyle ağustos ayında Başbakanlık’ta Angela Merkel’in katıldığı törende birinci nesli onore etmek amacıyla verilen Talisman ödül projesini hayata geçirmişti. Berlinlilerin yakından tanıdığı Gonca Türkeli-Dehnert, 1970’li yıllarda Berlin’e çalışmak amacıyla gelen Ordulu öğretmen bir anne ve babanın kızı. Berlin’de hukuk öğrenimi gördüğü dönemde Berlin CDU teşkilatına üye olan Türkeli-Dehnert, Armin Laschet’in seçim kampanyasına da destek vermişti.

‘BU GÖREVE GETİRİLMEK ONORE ETTİ’
Gonca Türkeli-Dehnert, müsteşar olarak görevlendirilmesinden sonra ilk demecini Hürriyet’e verdi. Türkeli-Dehnert, “Bu yıl Türkiye’den Almanya’ya göçün 60. yılı. Böyle bir jübile yılında önemli bir göreve getirilmek beni onore etti. Yeni Eyalet Başbakanımız sayın Hendrik Wüst’ün bana güvenerek böyle bir görevi teslim etmesinden dolayı müteşekkirim” dedi. Gonca Türkeli Dehnert, Almanya’nın bir göç ülkesi olduğunu hatırlatırken, uyumun önündeki engelleri aşmak için çalışacağını belirterek, “Göçmenlerin eşit katılımının sağlanması ve özellikle göçmen çocukların eğitimdeki başarılarının artırılması öncelikli hedefimiz. Bunun için göçmen ailelerin desteklenmesi gerekir. Birtakım sorunlara rağmen göçmenler bu ülkeye siyaset, ekonomi, sanat ve spor gibi alanlarda çok şeyler kazandırdı. Göçmenlerin Almanya’ya en iyi şekilde uyumlarını sağlamak hem ülkemizin hem de göçmenlerin yararına olacaktır” dedi.

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#Almanya#Serap Güler#Gonca Türkeli-Dehnert

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