Serap Güler’i çamur da durduramadı.

KRV Çocuk, Aile, Sığınmacılar ve Uyum Bakanlığı Uyumdan Sorumlu Devlet Sekreteri (Müsteşar) olarak görev yapan Serap Güler, Ruhr bölgesindeki Mark kentinde dünyaya geldi.

Liseyi bitirdikten sonra önce otelcilik dalında meslek eğitimi yaptı.

Duisburg-Essen Üniversitesi Komünikasyon Bilimleri ile Alman Dili ve Edebiyatı bölümlerini bitirdi.

2009 yılında CDU üyesi oldu ve 2012 yılından beri partinin Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) üyesidir.

2012-2017 yıllarında KRV Eyalet Parlamentosu milletvekilliği yaptı.

Federal Meclis’e girebilmek için aday olacağını açıklayınca Serap Güler’e karşı adeta bir ‘karalama kampanyası’ başlatıldı.

Serap Güler’in Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB), İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) gibi dini çatı örgütleri ile Almanya’da ‘Graue Wölfe’ (Bozkurtlar) olarak bilinen ve aşırı milliyetçi oldukları iddiasıyla yıllardır yasaklanması istenen Türk Federasyon gibi ‘ülkücülerle’ birlikte hareket ettiğini söyleyip Alman kamuoyudan destek görmesini engellemeye çalıştılar.

Aralarında Türkiye kökenlilerin de bulunduğu bu ‘çamurcular’, Serap Güler’in iftar yemeklerine katılmasını bile bir ‘suçmuş’ gibi gösterdiler.

Yıllar önce katıldığı iftar yemeğinde IGMG yöneticileriyle çekilmiş fotoğrafları yayınladılar.

Almanya’nın başkenti Berlin’de CDU Teşkilatı yıllardır iftar vermektedir.

Bu iftarlara DİTİB temsilcileri ve başka İslami derneklerin yöneticileri de katılmaktadır.

Bölgesel dernek ve cemiyetlerin verdikleri iftarlara Alman politikacılar da katılmaktadır.

SCHRÖDER DE MERKEL DE KATILDI

2005 yılında Almanya’nın o dönemdeki Başbakanı Gerhard Schröder, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın Grand Cevahir Otel’de verdiği ‘Medeniyetler buluşuyor’ temalı iftarda, o dönem Başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan’ın konuğu oldu.

Bazı Alman meslektaşlarla birlikte ben de oradaydım.

O akşam orada eski ve yeni Milli Görüş’çüler, eski ve yeni MHP’liler (Bozkurtlar) da vardı.

Tam bir yıl sonra Türkiye’ye yaptığı resmi ziyaret sırasında Schröder’den koltuğu devralan Almanya Başbakanı Angela Merkel de, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Rumeli Salonu’nda verilen iftar yemeğine Başbakan Erdoğan’nın konuğu oldu.

Ben de oradaydım.

Bu iftarda da eski-yeni Milli Görüş’çüler, eski-yeni MHP’liler, (ülkücüler) vardı.

Başbakan Angela Merkel, 2015 yılında dönemin Göç, Sığınmacılar ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz’un Berlin’deki Devlet Konukevi Villa Borsig’de verdiği iftara katıldı.

Almanya’daki Müslümanların temsilcileri de vardı davetliler arasında.

UMDUKLARINI BULAMADILAR

Neyse ki Serap Güler’e çamur atanlar, karalama kampanyası sürdürenler umduklarını bulamadılar.

189 delegenin katıldığı oylamada Serap Güler birinci turda ipi göğüsledi.

Köln-Mülheim-Lewerkusen 4’üncü seçim bölgesi CDU adaylarından Serap Güler 108, Paloma Krasse 45, Ulrich Wokulat 26 ve Robert Budde 8 oy aldı.

Sandıktan bir geçersiz ve bir de çekimser oy çıktı.

Evet...

Sağduyulu CDU’lu delegeler, karalama kampanyasına kulak asmadı.

Evet...

Serap Güler’i çamur da durduramadı.

Yıllar önce Yeşiller’li Hamburg Eyalet Parlamentosu milletvekili Nebahat Güçlü de benzer bir karalama kampanyasına hedef olmuştu.

Türk Federasyon’un halk şenliğine katılıp konuşma yaptığı için partiyi terk etmesi istenmişti.

Parti ihraç etmekten vazgeçtiği halde, Nebahat Güçlü 2015 yılında Yeşiller’den istifa edip Sosyal Demokrat Parti’ye (SPD) geçmişti.