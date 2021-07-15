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Avrupa
KÖLN / Fotoğraflar: Bild, DPA
Haber Giriş: 15.07.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Serap Güler, Karl Lauterbach’a karşı

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Serap Güler, Karl Lauterbach’a karşı

Bild gazetesi, 26 Eylül’deki genel seçimlerde CDU’dan aday olan Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler’e geniş yer ayırdı.

Serap Güler, Karl Lauterbach’a karşıCDU’nun Başbakan Adayı Armin Laschet’in sağ kolu olduğu belirtilen Türkiye kökenli Serap Güler’in, SPD’li Karl Lauterbach ile aynı bölgeden aday olduğunu yazan Bild, her iki adayın Türklerin yoğun yaşadığı Köln 4’üncü bölgeden doğrudan adaylık için mücadele vereceğine dikkati çekti. Eyalet yönetiminde göç ve uyumdan sorumlu müsteşarlık görevini yürüten Serap Güler’in seçim çalışmaları için Türkiye kökenli iş yerlerinin yoğun olduğu Keup Caddesi üzerindeki esnaf ziyaretine eşlik eden gazete, vatandaşların, Güler’in Berlin’e milletvekili olarak gidecek olmasından büyük memnuniyet duyduklarını vurguladı. SPD’nin aynı bölgeden Karl Lauterbach karşısında doğrudan seçilemese bile eyalet listesinin 8’inci sırasında olmasından dolayı kendisine büyük şans tanınan Güler’in, seçimlerden sonra evini Berlin’e taşımayı düşünmediği, doğup büyüdüğü bölgeden çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

 

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