Serap Güler, CDU Genel Sekreteri adayı

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BRAUN, Berlin’de düzenlenen basın toplantısında partiyi hem yeniden güçlendirmeyi hem gençleştirmeyi hem de çeşitlendirmeyi hedeflediklerini söyledi. Ekibinde yer almalarını istediği Federal Meclis milletvekili Serap Güler ve Nadine Schön ile birlikte ortaklaşa düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakanlık Dairesi Başkanı Helge Braun, “Biz CDU’yu yeniden Almanya’nın en güçlü partisi yapmak istiyoruz” dedi. CDU’nun her zaman zor koşullar altında çalışan insanların yanında olduğunu belirten Braun, son 16 yılda 3 kez oluşturulan ‘büyük koalisyon’ (CDU/CSU-SPD) yüzünden bazı alanlarda politik hedeflerine ulaşamadıklarını itiraf etti. Ancak önümüzdeki dönemlerde yeni ekibiyle birlikte CDU’yu yeniden ayağa kaldırmaya talip olduklarını ifade eden Braun, “CDU’da güçlü kadınlar yer almalı. Hem de ön planda” diyerek Serap Güler ve Nadine Schön’ün kendilerini politikada kanıtladıklarının altını çizdi. Helge Braun, Serap Güler’i CDU Genel Sekreteri, Nadine Schön’ü de CDU Program ve Yapılanma Şefi olarak görmek istediğini açıkladı.

Helge Braun’un CDU Genel Sekreteri adayı göstereceğini açıkladığı Serap Güler, kendisini tanıtırken, “Ben bir işçi ailenin çocuğuyum. Bir maden işçisinin çocuğu. Zor koşullarda çalışan insanların sıkıntılarını çok iyi bilirim” dedi. Yıllardır CDU’da aktif politika yapan, Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Parlamentosu milletvekilli ve Çocuklar, Aile, Sığınmacılar ve Uyum Müsteşarı olarak görev yapan Güler, kendisinin böyle bir göreve getirilmesinin Muhafazakâr kanadın çeşitliliğe verdiği önemi daha belirgin hale getireceğini söyledi.Serap Güler, 7 Temmuz 1980 tarihinde KRV’nin Marl kentinde dünyaya geldi. 1999’da liseyi bitirdikten sonra otelcilik alanında meslek eğitimi yaptı. Duisburg-Essen Üniversitesi’nde Komünikasyon Bilimleri ile Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. CDU’ya üye olan Güler, 2012 yılında CDU Yönetim Kurulu Üyesi seçildi, aynı yıl KRV Eyalet Parlamentosu’na milletvekili olarak girdi. 2017-2021 yıllarında da Uyum Bakanlığı Müsteşarı olarak görev aldı. Son Genel seçimlerde de Köln-Leverkusen bölgesinden Federal Meclis milletvekili oldu.