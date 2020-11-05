‘Seni yalnız bırakmayacağım diye söz vermiştim’

BADEN Württemberg eyaletinde yaşayan Martina W. (51) de bir süre yanında kaldığı ve son günlerinde yardımcı olduğu yaklaşık 100 yaşındaki tanıdığıyla aynı sorunla karşılaştı. Hospiste kalan yakınının son günlerinde de yanında olup onunla vakit geçirme isteğini salgın nedeniyle gerçekleştiremediğini belirten Martina W., yaşlı kadının nefesini verirken yanında hiç kimsesinin olmadığını söyledi. Martina W., “Ona, ‘Seni yalnız bırakmayacağım’ diye söz verdim. Ancak korona nedeniyle bu sözümü tutamadım” dedi. İnsanların salgın nedeniyle tedirgin olduklarını söyleyen Alman Hospis ve Palyatif Bakım Dernekleri Birliği Genel Sekreteri Benno Bolze de, “Birçok kişi hospis ve palyatif bakımı evde yapılmasının daha iyi olup olmayacağını soruyor. Çünkü yakınları son nefesini verirken yanlarında olmayı istiyorlar. Salgının ilk döneminde insanlar yakınlarıyla vedalaşamadı” dedi.

GÖNÜLLÜ SAYISI DA DÜŞTÜ

Hospislerin birlikte zaman geçirmeye olanak da tanıdığını söyleyen Baden Württemberg Eyalet Hospis ve Palyatif Dernekleri Birliği Başkanı Susanne Kraenzle ise, “Aslında hospisler ortak yaşam alanları sunuyor. Birlikte kahve içme ve yemek yeme olanakları var. Ancak salgın nedeniyle bu tür toplu kahve içme ve yemek yemeler artık gerçekleşmiyor” diyerek korona salgını nedeniyle ölümü bekleyen insanların yalnızlaştığına dikkati çekti. Korona nedeniyle hospis ve palyatif bakım alanları ziyaret eden gönüllülerin sayısının da neredeyse kalmadığı belirtildi.