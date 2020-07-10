‘Seni seviyorum’ diye bağırıp öldürdü

ALINAN bilgiye göre dün gece yarısı komşular bağrışmalar ve gürültü üzerine uyandı. Cinayete kurban giden kadının komşusu, “Biz uyuyorduk. Bir erkek ‘Seni seviyorum. Ben karımı seviyorum’ diye bağırıyordu. Kadın ise sürekli yardım çağrısında bulunuyordu” dedi. Komşuların haber vermesi üzerine eve gelen polisler, kadının cesediyle karşılaştı. O sırada evde bulunan 26 yaşındaki katil zanlısını da yakalayan polis, herhangi bir direnişle karşılaşmadıklarını açıkladı. Kadının cesedi otopsi yapılmak üzere adli tıpa kaldırılırken, cinayetin neden işlendiği ise henüz açıklığa kavuşmadı.