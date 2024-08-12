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Seneye yine bekleriz

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#Almanya#Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)#AVRUPADAN HABERLER
Seneye yine bekleriz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 13:10

Almanya’nın başkenti Berlin’de 25’incisi düzenlenen ‘Young Euro Classic’ festivalinde sahne alan şef Cem Mansur yönetimindeki Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO) müzikseverleri büyüledi.

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BERLİN’in ünlü ‘Jandarma Pazarı’ (Gendarmenmarkt) Meydanı’ndaki tarihi ‘Konser Evi’nde Konzerthaus düzenlenen festivalde sahne alan TUGFO, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Daha önceki yıllarda da festivale katılan Türk müzisyenler ile ünlü orkestra şefi Cem Mansur ayakta alkışlandı. Berlin başta olmak üzere Almanya’nın çeşitli kesimlerinden, çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra başka ülkelerden de gelen müzikseverler, yaklaşık üç saat süren muhteşem konserin ardından TUGFO’yu “Gelecek yıl da bekleriz” diyerek uğurladı.
Dünyanın çeşitli kesimlerinde sahneye çıkan piyanist Cem Babacan Berlin’de devleşirken, TUGFO, Ivan Fischer, Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov ve Sergey Prokofiev’in ünlü eserlerinden bölümler sundu. Aynı zamanda genç bestekar Ege Gür’ün Türkiye’de geçen yıl meydana gelen asrın felaketinde yaşamını yitirenler anısına bestelediği eserin Almanya’daki prömiyeri de yapıldı. Bu eserin sunumu sırasında duygulu anlar yaşandı.

Seneye yine bekleriz

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#Almanya#Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası (TUGFO)#AVRUPADAN HABERLER

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