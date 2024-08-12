Seneye yine bekleriz

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BERLİN’in ünlü ‘Jandarma Pazarı’ (Gendarmenmarkt) Meydanı’ndaki tarihi ‘Konser Evi’nde Konzerthaus düzenlenen festivalde sahne alan TUGFO, izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Daha önceki yıllarda da festivale katılan Türk müzisyenler ile ünlü orkestra şefi Cem Mansur ayakta alkışlandı. Berlin başta olmak üzere Almanya’nın çeşitli kesimlerinden, çeşitli Avrupa ülkelerinin yanı sıra başka ülkelerden de gelen müzikseverler, yaklaşık üç saat süren muhteşem konserin ardından TUGFO’yu “Gelecek yıl da bekleriz” diyerek uğurladı.

Dünyanın çeşitli kesimlerinde sahneye çıkan piyanist Cem Babacan Berlin’de devleşirken, TUGFO, Ivan Fischer, Hector Berlioz, Sergey Rahmaninov ve Sergey Prokofiev’in ünlü eserlerinden bölümler sundu. Aynı zamanda genç bestekar Ege Gür’ün Türkiye’de geçen yıl meydana gelen asrın felaketinde yaşamını yitirenler anısına bestelediği eserin Almanya’daki prömiyeri de yapıldı. Bu eserin sunumu sırasında duygulu anlar yaşandı.