Sendikalıya 1 gün fazla izin

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FEDERAL İş İnsanları Birliği (BAVC) ile yapılan görüşmelerde, ücretlerin yüzde 6.85 artırılması da karara bağlandı. Ücretlere yapılan zam, sendika üyesi olup olmadıklarına bakılmaksızın maden, kimya, enerji ve ilaç üretimi alanlarında çalışan herkes için geçerli olduğu halde, yılda bir gün fazla izin hakkının sadece sendika üyelerine tanınması tartışmalara yol açtı. IG BCE Başkanı Michael Vassiliadis, üye sayısını artırıcı nitelikli bu uzlaşmayı savunurken, “Üye sayımız artsın ki, daha da güçlenelim. Zaten şimdiden üye sayısında artış başladı” dedi. Sendikanın tarihinde ‘dönüm noktası’ olarak nitelenen bu uzlaşma ile şu anda 570 bin olan IG BCE üyesi sayısının artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ÖRNEK OLACAK

sendika üyelerine ‘kıyak’ nitelikli bu uzlaşının, önümüzdeki dönemlerde başka alanlarda yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde de örnek alınmasından hareket ediliyor. Almanya’da daha önceki dönemlerde eski Doğu Almanya sınırları içindeki maden ve enerji şirketi LEAG’da çalışan ve sendika üyesi olanlara bir defaya mahsus olmak üzere 1500 Euro prim ödendiği, merkezi Essen’de bulunan dev enerji şirketi RWE’nin de sendika üyesi çalışanlarına ayda 100 Euro daha fazla ödeme yaptığı açıklandı.