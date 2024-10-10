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Sendikalar kamu personeline yüzde 8 zam istiyor

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#ALMANYA#ZAM#AVRUPADAN HABERLER
Sendikalar kamu personeline yüzde 8 zam istiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 10:36

Alman kamu sektörü sendikaları, 2.5 milyon kamu sektörü çalışanları için yüzde 8’lik maaş zammı ya da aylık en az 350 Euro artış talebinde bulundu.

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Almanya’nın en büyük sendikalarından Birleşmiş Hizmet Sektörü Sendikası (Ver.di) ve Memurlar Birliği (dbb) tarafından yapılan açıklamada, federal hükümet ve belediyelerde çalışan yaklaşık 2.5 milyon memur ve diğer kamu sektörü çalışanları için hükümet ile toplu sözleşme görüşmelerinin ocakta başlayacağı belirtildi. Hükümet ile müzakerelerde en az yüzde 8’lik maaş zammı ya da aylık en az 350 Euro artış talep edileceği aktarılan açıklamada, bunun sendikaların ana talep olacağı ifade edildi. Bu arada, Almanya’da yıllık enflasyon, sıkı faiz politikasının ve ekonomide belirsizliğin etkisiyle eylülde yüzde 1.6’ya inerek, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) hedefinin altına düştü. Alman hükümeti, geçen yıl yüzde 5.9 olan enflasyonun bu yıl yüzde 2.2’ye, 2025’te yüzde 2’ye düşeceğini öngörüyor.

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#ALMANYA#ZAM#AVRUPADAN HABERLER

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