Sendika eleştirince yetkililer harekete geçti

EĞİTİM ve Bilim Sendikası GEW’in, koronavirüsle mücadele kapsamında Robert Koch Enstitüsü ile eğitim senatörlüğü kurullarının aldığı kararın senatörlükçe uygulanmadığı eleştirisi yapmıştı. Sendika yönetimi, senatörlüğü, güvenlik önlemleri almak yerine okulların güvenli olduğu mesajını yaymakla suçlamıştı. Sendika, kuralların tam uygulanması durumunda Soydan Arslan’ın belki de ölmeyeceğini gündeme taşımıştı. Senatörlüğe yönelik eleştirilerin ve suçlamaların basında yer alması üzerine harekete geçen Berlin Eğitim Senatörlüğü, Carl von Ossietzky Okulu yöneticileri ve Sağlık Senatörlüğü yetkilileriyle toplantı yapılacağını duyurdu. Arslan’ın ölümüyle ilgili Bild gazetesine konuşan Berlin Eğitim Senatörü Sandra Schreeres, “Çok başarılı ve herkes tarafından sevilen bir öğretmenin ölümü bize bu virüsün ne kadar kötü olduğunu gösterdi. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

Evli ve iki çocuk babası öğretmen Soydan Arslan 10 Kasım’da, okulda korona testi pozitif çıkan bir kişiyle temasa girdiği gerekçesiyle karantinaya alındı. Virüs nedeniyle çok sayıda öğretmen ve öğrenci de karantinaya alınmıştı. Okul yönetimi öğretmene 14 gün karantinada kalması gerektiğini iletmiş, eve gitmesi istenmişti. Arslan da, karantinada tutulduğu beşinci günde hastalık semptomları baş göstermişti. Daha sonra durumu ağırlaşan öğretmen, hastanede yoğun bakıma alınmış, uzun süren mücadeleye rağmen iyileşememişti. 17 Aralık Perşembe günü ise yaşamını yitirmişti.