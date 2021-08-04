Maide T., Başbakanlık binasının önünde, ‘PKK bir virüstür. Bana çocuğumu kurtarmak için yardım edin’ yazılı pankart açtı ve Nilüfer T.’nin fotoğraflarını taşıdı. Maide T., terör örgütü PKK’nın kaçırdığı oğluna kavuşan Ayşegül Biçer adına çok sevindiğini söyledi. Eylemlerinde zaman zaman Ayşegül Biçer’le telefon bağlantıları yaptığını hatırlatan Maide T., “Ayşegül Biçer’in evladına kavuşması hepimiz için de bir umut oldu. Aynı sevinci ben ve benim durumumda olan ailelerin de yaşamasını diliyorum. İnşallah o sevinci biz de yaşarız” dedi.

‘YOL YAKINKEN EVİNE DÖN’

Kızına evine dönme çağrısını yineleyen Maide T., “Kızım, dağdakiler PKK’dan kaçıyor. PKK’nın gerçek yüzünü görenler kaçıyorlar. Sen onların gerçek yüzünü tanımıyorsun, geç olmadan, yol yakınken evine geri dön. Hem kendini hem beni yakıyorsun. Senden vazgeçmeyeceğim, mücadelem devam edecek. PKK’nın kirli yüzünü göstermeye devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Almanya’da, 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından haber alamayan Maide T., daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ derneğinin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda, Federal Meclis ve Başbakanlığın önünde eylem yaparak kızının kurtarılmasını istemişti. Maide T., Şubat 2020’den bu yana terör örgütü PKK’ya karşı eylem yapıyor.