‘Sen Vatan Ben Gurbet’ oyunu izleyiciyle buluştu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Perde arkası ortaya çıktı Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayıPerde arkası ortaya çıktı! Dikkat çeken Türkiye, Rusya ve İsrail detayı#Kureyşi
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu Böylesi görülmedi... Meteorolojiden çok önemli uyarıKar kalınlığı 7 metreyi buldu! Böylesi görülmedi... Meteoroloji'den çok önemli uyarı#Meteoroloji
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldüElon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'#Elon Musk
Son dakika: Ayşenur Arslanın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu Son dakika: Ayşenur Arslan'ın tepki çeken Türk Mukavemet Teşkilatı sözlerine suç duyurusu#Türk Mukavemet Teşkilatı
Bakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskınBakan Soylu talimat vermişti... Harekete geçildi: Eş zamanlı baskın#Uyuşturucu
Dünya savaşı Biden uyardı: Orayı derhal terk edinDünya savaşı! Biden uyardı: Orayı derhal terk edin#Joe Biden
Son dakika... Sanayi üretimi verisi belli olduSon dakika... Sanayi üretimi verisi belli oldu#Sanayi Üretimi
Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...#Elektrik Faturası
Uzmanlar uyardı Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...Uzmanlar uyardı! Bu yıl resmen akın edecekler, elinizi çabuk tutun...#Turizm
Dehşet saçan kocayı yaralamıştı Tolga Daşkıran o anları anlattıDehşet saçan kocayı yaralamıştı! Tolga Daşkıran o anları anlattı#Eskişehir
29 terörist etkisiz hale getirildi MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir29 terörist etkisiz hale getirildi! MSB: Her terörist için kaçınılmaz son bellidir#MSB
Suikastta üniformalı çete iziSuikastta üniformalı çete izi#Halil Falyalı
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlunu kaybeden Ece Erkenden yeni paylaşımEşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni paylaşım!#Ece Erken
Bakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyızBakan Soylu isyan etti: Biz senin deneme tahtan mıyız?#İçişleri Bakanlığı
Eser Yenenlerden kilo itirafı: 27 yıldır diyetteyimEser Yenenler'den kilo itirafı: 27 yıldır diyetteyim!#ESER YENENLER
HABERLERAvrupa Haberleri

‘Sen Vatan Ben Gurbet’ oyunu izleyiciyle buluştu

#Sen Vatan Ben Gurbet#AVRUPADAN HABERLER#Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi
‘Sen Vatan Ben Gurbet’ oyunu izleyiciyle buluştu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa Şehir Tiyatroları’nın ‘Sen Vatan Ben Gurbet’ oyununu izleyicilerle buluşturdu.

Haberin Devamı

Büyükşehir Belediyesi, Diyarbakırlıları kültür ve sanat alanında birbirinden farklı etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Şubat ayı takviminde yer verdiği Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın ‘Sen Vatan Ben Gurbet’ oyununu Diyarbakırlı sanatseverlerin beğenisine sundu. Almanya’da yaşayan bir gurbetçinin başına gelenler, eşinden ayrılması ile gurbette kalma ve dönme çabaları içerisindeki karmaşayı anlatan oyun Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi’nde sahnelendi. İki perdeden oluşan ve izleyicilere duygusal anlar yaşatan gösterimin ardından izleyiciler, oyuncuları ayakta alkışladı.

‘Sen Vatan Ben Gurbet’ oyunu izleyiciyle buluştu

‘Sen Vatan Ben Gurbet’ oyunu izleyiciyle buluştu

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sen Vatan Ben Gurbet#AVRUPADAN HABERLER#Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse