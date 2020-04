‘Sen rahat uyu Hidayet Nine’

İNGİLTERE’de virüs vakalarının en çok görüldüğü şehir 18 bin 951 ile Londra olurken, virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye kökenlilerin sayısı 29 olarak kaydedildi. Kıbrıslı Türk sayısı ise 67’e yükseldi. Bunlar bilinen rakamlar. Ölüm sayısının bundan daha fazla olduğu tahmin ediliyor. Bazı ailelerin fertlerini koronavirüs nedeniyle kaybetmesine rağmen bunu gizlediği ifade edildi. Virüs sebebiyle hayatını kaybeden Türkiye kökenli aile fertlerinin ölüm sebeplerini açıklamamasına tepki var. ‘BU BİR SORUMLULUKTUR’

Bu konuda Londra’da yerel derneklerin bir araya gelerek yaptıkları açıklamada “Halkımızın acısını yürekten paylaşıyoruz. Ancak bu doğal bir salgın ve hayatını kaybeden her canımızın ölüm nedenini açıklamak aynı zamanda bir sorumluluk gereğidir. Çünkü virüs bulaşıcı ve virüsün bulaştığı kişinin temas ettiği kişilerin kendini izole etmesi gerekmektedir. Biz bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Tekrar tüm canlarımızın başı sağ olsun” denildi. Cami hocası Kıbrıs Türk’ü Hüseyin Haşim Bakayi, her gün Kıbrıs Türk toplumundan 3-4 vatandaşın cenazesini toprağa verirken dün bu sayının 6 olduğunu söyledi. Bakayi, şu ana kadar sadece kendisinin, 30 Kıbrıslı Türk’ün cenazesini kaldırdığını ifade etti. Koronavirus nedeniyle vefat edenlerin cenazelerinin iki hafta sonra teslim edildiğini belirten Bakayi, defin işleriyle ilgili her bir mezarlıkta farklı uygulamalar yapıldığını dile getirdi. Bakayi, şunları söyledi: “Bazı mezarlıklar da sosyal mesafeye uygun olarak kendi ailesinden 5 kişilik katılım ile cenaze namazına izin verilirken Londra’nın güneyindeki Grove Park Mezarlığı’ndaki cenaze namazı ve defin işlemleri için hiçbir katılımcı kabul edilmiyor. Bu durumda mezarlık yakınında yol kenarına park edip önce katılımcılardan helallik isteyip, cenaze namazını kıldırıyorum. Sonrasında merhumu mezarına götürüp, cenaze aracı şoförü, bir mezarlık görevlisi bir de ben olmak üzere 3 kişi ile toprağa veriyoruz. Dolayısıyla zorunlu olarak dini vecibelerimizi tam olarak yerine getirmemiş oluyoruz. Bu da beni üzüyor.” ‘BEN SENİ UNUTMAM HİDAYET NİNE’

Açıklamasında, en çok sahipsiz kişileri toprağa verirken hüzünlendiği belirten Bakayi, dün Tottenham Türk Mezarlığı’nda 96 yaşındaki Hidayet Turabi adlı bir nineyi de defnetmiş. Bakayi, Turabi ninenin özürlü olan oğlunun mezarlığa gelememesi nedeniyle cenaze namazını tek başına kılmış. Bakayi, sosyal medyada yaptığı paylaşımında “Her cenaze her toprağa verilen can çok acıdır be arkadaşlar ama bu akşam 96 yaşında Hidayet isminde bir nineyi toprağa verdik, arkasında hiçbir kişi yoktu, tek bir hoca ile cenaze kılındı. Bir hoca ve bir mezarıcı vardı. O ninemizi toprağa verdik. Yüreğim taş değil dayansın bu acılara, mezarında rahat uyu Hidayet nine, rahat uyusun toprağa verilen tüm canlar. Unutulmasın bu gün 16 Nisan 2020, herkes unutsa ben seni unutmam Hidayet nine” ifadelerine yer verdi. Bakayi, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun 1950’li yıllardan bu yana Londra’da yaşayan öz teyzesi Fikriye Emir Halil’in de dün akşam kaldırıldığı Homerton Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini söyledi. Bakayi, akrabası olan 90 yaşlarındaki talihsiz ninenin iki gün öce evinde kalp krizi geçirdiğini, eve gelen bakıcısı tarafından bulunarak tedavi için hastaneye kaldırıldığını, hastane de koronavirüs kapmış olabileceğini söyledi.