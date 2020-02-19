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Avrupa
Mümin Karaca
Haber Giriş: 19.02.2020 - 16:23,Son Güncelleme:/

‘Sen ölemezsin kara gözlüm’

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‘Sen ölemezsin kara gözlüm’

Geçen hafta okul çıkışında, kendi aracıyla kamyonu sollamak isterken yaptığı kazada yaşamını yitiren 20 yaşındaki Rojda Geyik, Ludwigsburg kenti Ossweil kasabası Ostfriedhof’da son yolculuğuna uğurlandı.

TUNCELİLİ Geyik ailesinin dört kızından ikincisi olan Rojda Geyik için Ossweil Şehir Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Yaklaşık iki bin kişinin katıldığı cenaze töreninde AABF BW Bölge yönetim kurulu üyeleri baba Hasan ve anne Senem Geyik, kızkardeşleri, arkadaşları, sevenleri gözyaşı döktü. Belçika’dan gelen dede Haydar Buga, torunu için helallik istedi. Rojda’nın annesi Sanem Geyik, törende kızının tabutuna sarılarak, “Sen ölemezsin yavrum. Kara gözlüm” diyerek feryat etti. Genç kızın yakın arkadaşları “Dilek feneri uçurmaya çalışmak ama uçuramamak bu olsa gerek. Okuyup insanlara hizmet etmek için hayalleri vardı” dediler. Geyik’in okul arkadaşları, “Arkadaş canlısı, hep güler yüzlü, sevecen, yardımsever biriydi, onu hiçbir zaman unutmacacağız” dediler. Yürekleri burkan törenin ardından Rojda Geyik toprağa verildi. Daha sonra törene katılanlara Alevi Kültür Merkezi’nde lokma dağıtımı yapıldı.

‘Sen ölemezsin kara gözlüm’

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