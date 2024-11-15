‘Sen de Biden gibi çekil’

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ALMANYA, 23 Şubat’ta yapılması öngörülen seken seçime hazırlanırken, SPD’de işler iyice karıştı. Bazı eyalet milletvekillerinin yanı sıra SPD tabanı da Olaf Scholz’un gönüllü olarak başbakan adaylığından çekilmesini ve partinin kazanma şansını artıracak Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius’un aday olmasını istedi. ABD Başkanı Joe Biden’ın seçimlerden 100 gün önce adaylıktan vazgeçtiğini hatırlatan bazı SPD’li politikacılar da Almanya’da da seçimlere 100 gün kala Scholz’tan benzer bir tutum sergilemesini beklediklerini açıkladılar.

11 OCAK’TA AÇIKLANACAK

Başbakan Olaf Scholz’un ise son dönemlerde yapılan kamuoyu yoklamalarına rağmen kendisinin aday olması halinde SPD’nin seçimlerden yine en güçlü parti olarak çıkacağına inandığına işaret edilirken, Alman medyasında “Scholz adaylıkta ısrarlı” başlıklı haberler yer aldı. Aynı zamanda SPD yönetiminin yanı sıra partinin Federal Meclis Grubu’nun da Scholz’un yeniden aday gösterilmesini desteklediğine dikkat çekildi. SPD’nin 30 Kasım’da ‘Seçim Zaferi Konferansı’ düzenleyeceği ve 11 Ocak’ta da başbakan adayının resmen ilan edileceği açıklandı.

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YEŞİLLER’DE GÖREV DEĞİŞİMİ

ALMANYA’da hükümet ortağı Yeşiller’in Hessen eyaletinin başkenti Wiesbaden’de bugün başlayan ve üç gün sürecek olan kurultayda partinin yeni yönetimi belirlenecek ve başbakan adayı ilan edilecek. Partinin son dönemlerde yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde büyük ölçüde oy kaybetmesi üzerine istifa eden Yeşiller Eş Başkanı Ricarda Lang ile Omid Nouripour’un yerine aday olan Franziska Brantner ile Felix Banaszak’ın getirilmesine kesin gözüyle bakılırken, Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck’in başbakan adaylığı da pazar günü resmen ilan edilecek.