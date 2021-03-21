Selin’in mucizesi

ENDER görülen genetik hastalıklardan biri olan ‘Edwards Sendromlu’ (Trizom 18) bebeklerin yüzde 95’i, daha dünyaya gelmeden anne karnında yaşamını yitiriyor. Dünyaya gelenlerin ise yüzde 95’i bir yaşına bile basamadan hayata veda ediyor. Doğanların yüzde 4’ü 5 yaşına kadar yaşayabiliyor, sadece yüzde 1’i hayatta biraz daha uzun kalmayı başarıyor. Yaklaşık 750 gram ağırlığında ve 32 santimetre boyunda çok erken dünyaya gelen Selin, hayatta kalma direnciyle bir mucize gerçekleştirdi. Doktorların bir hafta yaşamaz dediği Selin, ocak ayında 18 yaşına bastı

ENGELLİ ATÖLYESİNE GİDECEK

Ailesinin doğum günü eğlencesi düzenlediği Selin, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin küçük bir şehri olan Radevormland’da yaşıyor. Selin, bu hastalıkla hayatta kalmayı başaranların çoğunun aksine, destek almadan yürüyebiliyor, bisiklete binip, can simidiyle de olsa yüzebiliyor. Bir iki kelime de olsa konuşabilen Selin’in en büyük destekçisi ise ailesi ve verdikleri sevgi. Selin, bundan sonra engellilerin çalıştığı bir atölyeye giderek sosyal hayata adapte olacak. ‘OLUMSUZLUKLARI DİNLEMİYORUM’

Selin’in annesi Özlem Kaçar, 18 yaşına basan kızının hayatta kalması adına hiçbir zaman umudunu yitirmediğini söyledi. Karşılaştıkları en büyük zorlukları maalie aştıklarını söyleyen Özlem Kaçar, “Trizomi 18 çocukları, destek olmadan yürüyemezler, yemeklerini tek başlarına yiyemezler, oturamazlar ve dünyayı bütünüyle algılayamazlar. Ama Selin başardı. 18 yaşına girdi. Kendi kendine yemek yiyebiliyor, yürüyebiliyor, bisiklete biniyor. Mimikleriyle istediği şeyi anlatabiliyor” dedi. Selin’in çok özel biri olduğunu belirten Kaçar, doktorların, Selin’in hastalığıyla ilgili söyledikleri olumsuzlukları da artık dinlemediğini ifade etti.



