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Selin ‘Çıldır’dı!

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#Selin Eren#AVRUPADAN HABER#Çıldır Gölü
Selin ‘Çıldır’dı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2025 10:54

Buz pateni sporcusu Selin Eren, 2026'da Almanya'da yapılacak dünya şampiyonasına Türkiye’nin en büyük doğal buz pistinde hazırlanıyor.

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Antalya’da yaşayan Avrupa ve Türkiye dereceli Artistik Buz Pateni Sporcusu Selin Eren, Antalya’da antrenmanlarını yaptığı buz pistinin tadilata girmesi üzerine Ardahan’daki Çıldır Gölü'nde antrenmanlarını sürdürmeye başladı. Türkiye’nin en büyük doğal buz pistinde dünya şampiyonasına hazırlanan sporcuya bir sürpriz de erkek arkadaşından geldi. Çekimleri Çıldır Gölü'nde devam eden belgesel ekibinin denk gelmesiyle erkek arkadaşı sürpriz yaparak, kameralar önünde evlenme teklifi yaptı.

Selin ‘Çıldır’dı

Selin ‘Çıldır’dı

Selin ‘Çıldır’dı

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#Selin Eren#AVRUPADAN HABER#Çıldır Gölü

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