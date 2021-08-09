Selin bilançosu yaklaşık 30 milyar euro

YAPTIĞI konuşmada sel felaketinin tahmini bilançosunu açıklayan Eyalet Başbakanı Armin Laschet, ilk hesaplamalara KRV’de yaklaşık 13 milyar euro bir hasar meydana geldiğini kaydetti. Rheinland-Pfalz’da da benzer miktarda hasar olduğunu belirten Laschet, toplam hasarın ise 20 ila 30 milyar euro arasında olduğunu söyledi. Laschet, sel bölgesinde 150 okulun zarar gördüğünü ve 8’inin ise kullanılamaz hale geldiğini açıkladı. Bunun yanı sıra çok sayıda çocuk yuvası, eczane ve muayenehanenin de hasarlı olduğunu belirten Laschet, hem Federal Meclis’te hem de Eyaletler Meclisi’nde özel oturumlar yapılacağını kaydetti. Laschet, Federal Meclis’teki oturumun bu ay içinde olacağını belirtirken, hasarların onarılması için özel bir yetkili görevlendirdiklerini sözlerini ekledi.