Selimiye Camisi'ne saldırı

Hürriyet’e konuşan DİTİB Aşağı Saksonya–Bremen Dernekleri Başkanı Dr. Ali İhsan Ünlü, “Almanya’da hemen herkes tarafından açıkça gözlendiği gibi camilerimize yönelik saldırılar giderek artan bir şekilde devam etmektedir. Bizim eyaletimizde şu an itibariyle son saldırı Hildesheim Selimiye Camisi’ne yönelik yapılan bir saldırıdır. Camimizin kameralarından elde ettiğimiz görüntüden gördüğümüz kadarıyla bir kişi camimizin yanına yaklaşarak elindeki su dolu şişeyi cami penceresine savurarak camın kırılmasına neden olduktan sonra dönüp hızla uzaklaşmış” dedi.

‘SİYASİLERİN SESSİZLİĞİ KABUL EDİLEMEZ’

Eşkâlinin açıkça belli olduğu görüntülerin polise teslim edildiğini dile getiren Dr. Ünlü şöyle devam etti: “Şahsın saldırıya ait tüm görüntüleri polisin elinde olmasına karşın hâlâ yakalanamamış olması elbette düşündürücü. Eyalet yetkililerine defalarca artan ırkçı saldırılar hakkında görüşme talebinde bulunduk. Kendilerine uzun süredir güvenlik konusundaki gelişmelerden duyduğumuz rahatsızlığı, huzursuzluğu, korkularımızı örnekleriyle defalarca dile getirdik. Bir türlü talebimiz karşılanmadı. Neyi bekliyorlar, yeniden insanlar zarar mı görmeli? Söz konusu Müslümanlar olunca siyasiler bir sessizliğe bürünüyorlar. Siyasilerin bu tür saldırılar karşısında sessiz kalmalarını kabullenmemiz mümkün değil. Irkçılığın rengi, dini, mezhebi, ırkı olamaz. Bu saldırılar karşısında hep birlikte ortak akılla hareket etmemiz gerekir. Hildesheim Selimiye Camisi’ne yapılan saldırının bir ırkçı saldırı olup olmadığı yönünde şimdilik bir fikrimiz yok. Umarım örgütlü bir ırkçı saldırı olmaz.”