Selimiye Camisi’nden ramazan yardım kampanyası

PEYGAMBER efendinizin “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir” hadisine örnek olarak başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü. Cami avlusunda yapılan dağıtımda çoğu gayrimüslim ihtiyaç sahibi 50 aile faydalandı. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu belirten Başkan Hakan Öztürk, Koronavirüs nedeniyle Fürther Tafel gibi yerel yardım kuruluşlarının kapalı olması nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin arttığını belirterek, kampanyanın Ramazan Bayramı’na kadar devam edeceğini vurguladı.

