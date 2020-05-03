Selimiye Camisi’nden ramazan yardım kampanyası
Almanya’nın Fürth kentinde 43 yıldır faaliyet gösteren Füth Türk Ocağı’na bağlı Selimiye Camisi, ramazan boyunca her cumartesi günü yapacağı, yardım paketinin ikincisini ‘Meram Citymarkt’ desteği ile gerçekleştirdi.
PEYGAMBER efendinizin “Komşusu açken, tok yatan bizden değildir” hadisine örnek olarak başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü. Cami avlusunda yapılan dağıtımda çoğu gayrimüslim ihtiyaç sahibi 50 aile faydalandı. Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu belirten Başkan Hakan Öztürk, Koronavirüs nedeniyle Fürther Tafel gibi yerel yardım kuruluşlarının kapalı olması nedeniyle ihtiyaç sahiplerinin mağduriyetinin arttığını belirterek, kampanyanın Ramazan Bayramı’na kadar devam edeceğini vurguladı.
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