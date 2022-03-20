Selimiye Camisi’nden kampanyaya destek

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ALMANYA’nın Fürth kentinde İstanbul plakalı bir TIR’ın şoförü, şubat ayında neden olduğu kazayla kent merkezini savaş alanına çevirmişti. Kent belediyesi de milyonlarca euro zararın meydana geldiği kaza sonrası mağdurlar için yardım kampanyası başlattı. Fürth kentinde 45 yıldır cami faaliyetleri haricinde Ramazan paketleri, Fürth aş evi için kurban bağışı gibi din, dil, ırk ayrımı yapmadan tüm Fürthlüleri kapsayan birçok sosyal faaliyette bulunan Fürth Türk Ocağı-Selimiye Camisi, Fürth Belediyesi’nin başlattığı kampanyaya 1000 euro destek verdi. Cami derneği ikinci başkanı Faruk Tanyıldız, Fürth Belediye binasında 1000 euro değerindeki çeki Fürth Belediye Başkan Yardımcısı Markus Braun’a teslim etti. Tanyıldız, Selimiye Camisi olarak hedeflerinin sadece Türk ve Müslüman toplumuna değil, tüm insanlara hizmet etmek olduğunu söyledi. Yakın zamanda minareli ve kubbeli yeni cami projesini tanıtacaklarını belirten Tanyıldız, faaliyetlerinin kesintisiz devam edeceğini yaklaşan Ramazan ayında Fürther Tafel üzerinden 400 aileye Ramazan paketlerini ulaştıracaklarının söyledi. Fürth Belediye Başkan Yardımcısı Markus Braun ise Türk toplumunun ve Selimiye Camisi’nin kentin vazgeçilmez kalıcı bir parçası olmasından gurur duyduğunu ve bu bağıştan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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NE OLMUŞTU?

Geçen şubat ayında, Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Fürth kentinde alkollü bir TIR şoförü, kırımızı ışıkta geçtikten sonra park halindeki araçlara çarpmış ve bir binanın da yanmasına neden olmuştu. Türk TIR şoförü tutuklanırken, olayda çok sayıda araç hasar gördü, can kaybının yaşanmadığı olayda 3 kişi yaralandı.