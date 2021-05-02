Selimiye Camisi’nden 400 aileye ramazan paketi

Üye ve cemaatinin yaptığı bağışlarla her biri 13 euro değerinde toplam 400 adet ramazan paketi din, dil, ırk ayrımı yapmadan ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere Fürther Tafel kuruluşuna teslim edildi. Ramazanın paylaşma ayı olduğunu belirten Selimiye Camisi Dernek Başkanı Hakan Öztürk, geçen yıl başlatılan ramazan paketi kampanyasının büyük ilgi gördüğünü ve her yıl devam edeceklerini söyledi. Böylelikle ramazan sevincini Müslüman olmayanların da yaşayacağını belirten Öztürk, kampanyaya destek veren Fürth esnafına da müteşekkir olduğunu bildirdi. Ramazan paketlerinde makarna, süt, şeker gibi gıda maddelerinin yanı sıra FFP2 maskeleri de bulunuyor.

