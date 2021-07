Selden etkilenen Türkler yaşadıklarını anlattı

ALMANYA’da 17 yıldır bulunan ve 5 yıldır Sinzig şehrinde yaşayan Sarısu, yerel saatle gece 02.00-02.30 civarında su sesleriyle uyandığını ve ikinci katta oturdukları için balkondan dışarıya baktıklarını söyledi. “İlk defa böyle bir şey gördüm” diyen Sarısu, her tarafın sularla kaplı olduğunu ve aşağıya inmenin mümkün olmadığını belirtti. Eşyaların, arabaların, çöp bidonlarının suda sürüklendiğini anlatan Sarısu, “Allah’a dua etmekten başka bir çaremiz yoktu” ifadesini kullandı. Sarısu, bu arada itfaiyenin geldiğini ve gerekenleri yapmaya çalıştığını belirterek, “Sabah suyun çekilmesinden sonra oradaki manzara savaş alanı gibiydi” diye konuştu. İTFAİYECİNİN YANINA GİTTİM, GERİ DÖNEMEDİM

Oto tamirhanesinesi işleten ve aynı zamanda otomobil satan Orhan Er de su baskınının yaşandığı gece yarısı evde olduğunu belirterek, “Bize hiç kimse bir şey söylemedi. Biz de bu nedenle bir şey yapmadık, bekledik. Yani suyun bu kadar yükseleceğinden haberimiz yoktu” dedi. Saat 02.00’de duyduğu sesle uyandığını ve itfaiyenin, evin karşı tarafındaki caddedeki evleri boşalttığını gördüğünü anlatan Er, kendilerinin tahliye edilip edilmeyeceğini öğrenmek için itfaiyecilerin yanına gittiğini ancak yükselen sular nedeniyle evine geri dönemediğini belirtti. Er, daha sonra oğlunun arabayla kendisini bulunduğu yerden aldığını ifade ederek, “Ardından buradan hanımı, çocukları alıp gittik. Hiçbir şey almadan öylesine çıktık” ifadesini kullandı. Almanya’da 48 yıldır yaşayan Er, iş yerinde yaklaşık 50 aracın bulunduğunu belirterek, “Çok zararımız var. Arabalar her tarafta yüzüyor. Bir kaçı bahçede, bazıları arka tarafta ters dönmüşler” dedi. Evin önüne Türk bayrağını asan Er, şu an evi toplamaya çalıştıklarını belirterek, “Bayrağı bulduk, ilk işimiz bayrağı yıkamak oldu” diye konuştu.