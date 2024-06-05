Selde hayatını kaybeden Asuman Özen son yolculuğuna uğurladı

SCHROBENHAUSEN
DİTİB Merkez Fatih Camii ve Kültür Merkezi Başkan Yardımcısı Aşır Özen’in eşi Asuman Özen
için aynı camide düzenlenen cenaze törenine Özen’in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kiraz, Münih Dini Danışma Kurulu Başkan Vekili Abdullah Gündalı, Güney Bavreya Eyalet Birliği Başkanı Mehmet Azal, bölge cami derneklerinin din görevlileri ve dernek yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Schrobenhausen cemaati katıldı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı.
EŞİ TAZİYELERİ KABUL ETTİ
DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kiraz, Genel Başkan Dr. Muharrem Kuzey’in merhumenin eşi başkan yardımcısı Aşır Özen başta olmak üzere yakınlarına, dostlarına ve Schrobenhausen cemaatine başsağlığı dileklerini iletti. Asuman Özen’in cenaze namazını Münih Dini Danışma Kurulu Başkan Vekili Abdullah Gündalı kıldırdı. Gündalı, cenaze namazı öncesi başta kederli ailesi olmak üzere Schrobenhausen cemiyetine, cemaatine ve şehrine ve DİTİB teşkilatına baş sağlığı dileklerini iletti. Gündalı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ölüm her insanın başına gelecek olan bir hakikat. Bir sel afeti ve bu sel afetinin neticesinde de Asuman Özen kardeşimizi Hakk’a uğurluyoruz. Rabbim inşallah mekânını cennet eylesin. Bizler de onun Müslüman kardeşleri olarak arkasından dualar ediyoruz. Yüce Rabbimizden kendisini cennetiyle, cemaliyle şereflendirmesi niyazında bulunuyoruz.” Gündalı, konuşmasının ardından Asuman Özen için helallik istedi. Cenaze namazının ardından Asuman Özen’in eşi Aşır Özen taziyeleri kabul etti. Merhumenin cenazesi memleketi Yozgat’ta aile kabristanlığına defnedilmek üzere nakledildi. DİTİB Yönetim Kurulu Üyesi Kenan Kiraz, selden etkilenen Günzburg Ulu Camii’ni de ziyaret ederek, dernek yöneticilerine DİTİB Yönetim Kurulu’nun geçmiş olsun dileklerini iletti.