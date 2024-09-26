Selçuk Yaşar Ödülü dünyanın ilk ‘Akıllı köyü’nü kuran Tülin Akın’ın oldu!

FRANKFRUT
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 09:18
Bu yıl 5’inci kez verilen Selçuk Yaşar Ödülü’nün sahibi, çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren dünyanın ilk ‘Akıllı Köyü’nü’ kuran sosyal girişimci Tülin Akın oldu. Akın, “20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojiyi kullanarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, yine tarımın sorunlarını görüp onları güçlü bir şekilde çözen Sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici” dedi.
YAŞAR Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiyesi’ni hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Çeşme Altın Yunus Otel’de düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu. Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki teması toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak, yenilikçi ve etkili çözümler üreten girişimcileri desteklemek amacıyla ‘Sosyal Girişimcilik’ olarak belirlendi. Bu tema özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı.
TARIMDA ÖNEMLİ ROL OYNADI
Selçuk Yaşar Ödülü’nün 5’inci sahibi, Türkiye’nin ilk tarımsal e-ticaret sistemini hayata geçiren, Tabit Akıllı Tarım Teknolojileri Kurucusu Tülin Akın
oldu. Akın, girişimcilik kariyerine 2004 yılında öğrenciyken kurduğu Tarımsal Pazarlama Web Platformu ile başladı. Türkiye’deki çiftçilerin ilk kez bir araya gelip, bilgi alışverişinde bulunup, ürünlerini pazarlayabildikleri bu platform, tarım sektöründe önemli rol oynadı. Bankalarla çiftçilerin finansman ihtiyacı için kredi kartı ve mikro kredi erişimi üzerine çalıştı. O yıllarda çiftçilerin bilgisayar ve internete erişim zorluğundan yola çıkarak bir cep telefonu operatörüyle birlikte kurduğu Çiftçi Kulübü ile Türkiye’de 1.5 milyon, Orta Doğu ve Afrika’da 8.5 milyon çiftçiyi bilgi ve teknolojiyle bir araya getirdi. Dünyanın çiftçilere yönelik uygulamalı teknoloji eğitimi veren ilk ‘Akıllı Köyü’nü kuran Akın, hem Türkiye’de hem de dünyada benzer çalışmaların yaygınlaşmasına örnek oldu.
‘BU ÖDÜL BENİM İÇİN ÇOK GURUR VERİCİ’
5. Selçuk Yaşar Ödülü’nün yeni sahibi Tülin Akın duygularını şöyle ifade etti: “20 yıl önce tarımın sorunlarını teknolojik olarak çözmek için yola çıkmış biri olarak, tarımın sorunlarını yıllar öncesinden görüp onları güçlü bir şekilde çözen Sayın Selçuk Yaşar adına ödül almış olmak benim için çok gurur verici. Seçici kurula, Yaşar ailesine, Yaşar Üniversitesi’ne, beni kutlamak için törene katılan sizlere, bana da ‘İyi ki varsın’ dediğiniz için teşekkür ederim. Bu ödülü tabii ki tek başıma almadım. Sevgili ekibime ve sevgili aileme desteği için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.”