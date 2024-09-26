Selçuk Yaşar Ödülü dünyanın ilk ‘Akıllı köyü’nü kuran Tülin Akın’ın oldu!

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YAŞAR Üniversitesi ile Selçuk Yaşar Spor ve Eğitim Vakfı’nın iş birliğiyle yeniliği, toplumsal faydayı ve geleceğin Türkiyesi’ni hedefleyen cesur insanların çalışmalarını kutlamak ve başarılarını tüm Türkiye’ye duyurmak amacıyla hayata geçirilen Selçuk Yaşar Ödülü, Çeşme Altın Yunus Otel’de düzenlenen törenle beşinci kez sahibini buldu. Selçuk Yaşar Ödülü’nün bu yılki teması toplumun sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak, yenilikçi ve etkili çözümler üreten girişimcileri desteklemek amacıyla ‘Sosyal Girişimcilik’ olarak belirlendi. Bu tema özelinde belirlenen seçici kurulda; Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Global Teknoloji Lideri Ayşegül İldeniz, Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Girişimci Prof. Dr. Aytül Erçil, TEMA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Ataç ve İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Itır Erhart yer aldı.