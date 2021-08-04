Sel felaketinin enkazından nazi tarihi çıktı

KONUYLA ilgili Hagen şehir arşivi yönetiminden verilen bilgiye göre, tarih öğretmeni olduğu belirtilen Sebastian Yurtseven isimli Türkiye kökenli vatandaş teyzesine ait evde tadilat çalışması yaparken, giriş katındaki duvarda çatlaklar dikkatini çekti. Bir kısmı yıkılmış alçı duvarın arkasına geçen Yurtseven, ilk önce 1945 yılına ait bir gazete buldu. Daha sonra ise nazi döneminden kalma çok sayıda gaz maskesi ile tarihi dokümanlara rastlayan Yurtseven, yetkililerden durumu haberdar etti.

NAZİ AMBLEMLERİ ATEŞLİ SİLAH...

Şehir Arşivi’nden gelen uzmanlar söz konusu malzemelerin nazi döneminden kalmış olduğunu belirledi. Aralarında nazi amblemleri, ateşli bir silah ve mektupların bulunduğu belirtilen malzemelerin, İkinci Dünya Savaşı’nın son dönemlerinde Amerikan birliklerinin yaklaşması üzerine bölgede görev yapan Nasyonal Sosyalist Halk Birliği (NSV) üyeleri tarafından alelacele iki duvarın arasına gizlenmiş olabileceği belirtildi. Arşive kaldırılan malzemelerin incelemeye alındığını belirten arşiv yetkilisi Dr Ralf Blank, temizlenip, istiflendikten sonra bilim insanlarının araştırmasına açılacağını duyurdu.