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Avrupa
AA / Fotoğraflar: DPA
Haber Giriş: 04.08.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Sel bölgesinden ‘acil yardım’ çağrısı

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Sel bölgesinden ‘acil yardım’ çağrısı

Almanya’da yaşanan sel felaketinde zarar gören bölgelerin belediye başkanları mektupla Başbakan Angela Merkel’den ‘acil yardım’ talebinde bulundu.

Altenahr Belediyesi’nin internet sitesinden yayımlanan ve 14 belde belediye başkanının imzasını taşıyan mektupta, bölgenin yeniden yapılanmasının yerel düzeyde yönetilemeyecek kadar karmaşık olduğu, bu nedenle daha fazla yardım talep edildiği vurgulandı. Angela Merkel ve Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer’e hitaben gönderilen mektupta, bölgenin yeniden inşası için özel temsilci atanması çağrısında bulunuldu. Atanacak özel temsilcinin, kamu ve özel yardımları koordine etmesi, bölgenin yeniden inşası için bir plan geliştirmesi ve uygulamayı yönetmesi istendi.
Mektupta; elektrik, doğal gaz ve kanalizasyon konusundaki sıkıntının büyük olduğu vurgulanarak, “Yıkımın boyutunu gördüğümüzde, önceki tüm yardımların ve organizasyonunun yeterli olmayacağı açıktır” ifadesine yer verildi.

Sel bölgesinden ‘acil yardım’ çağrısı

Sel bölgesinden ‘acil yardım’ çağrısı

 

 

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