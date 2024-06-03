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Sel bir Türk’ü de canından etti!

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#Almanya#Sel#AVRUPADAN HABERLER
Sel bir Türk’ü de canından etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 18:07

Almanya’nın güneyini etkisi altına alan sağanak yağış sonucu oluşan sellerde ölenlerin sayısı ikiye yükseldi. Yaşamını yitirenlerden birinin DİTİB Schrobenhausen Başkan Yardımcısı’nın eşi Asuman Özen olduğu açıklandı.

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SCHROBENHAUSEN’de evinin kilerine inen 43 yaşındaki Asuman Özen, bodrum katının su basması sonucu boğularak yaşamını yitirdi. DİTİB Schrobenhausen Başkan Yardımcısı’nın eşinin ölümüyle ilgili olarak DİTİB Güney Bavyera Bölge Başkanı Mehmet Azal, “Schrobenhausen derneğimizin başkan yardımcısının eși, yoğun yağmur sonucu oluşan sele evinin bodrum katında yakalanarak vefat etmiştir. Bu haber camiamızı derinden üzmüştür. Başta Schrobenhausen derneğimiz olmak üzere bütün yakınlarına Allah sabırlar versin mekânı cennet olsun inşallah” paylaşımında bulundu. Olay yerine gidip, taziye ziyaretinde bulunan Münih Başkonsolosu Süalp Erdoğan, “Hayatını kaybeden merhume Asuman Özen’in evine taziye ziyaretinde bulunduk. Vefat eden vatandaşımızın kederli ailesine ve Schrobenhausen’daki toplumumuza bir kez daha sabır ve başsağlığı dileriz” dedi.

Sel bir Türk’ü de canından etti

Sel bir Türk’ü de canından etti

Sel bir Türk’ü de canından etti

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#Almanya#Sel#AVRUPADAN HABERLER

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