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‘Seksi giyiniyor’ diye düğüne çağırılmadı!

#Almanya#Alena Yıldız#Türk Model
‘Seksi giyiniyor’ diye düğüne çağırılmadı

Sosyal medya, seksi kıyafet giydiği için evlenen en yakın arkadaşının kendisini düğününe çağırmaktan vazgeçtiğini ifşa eden Türk model Alena Yıldız’ı konuşuyor.

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HEIDELBERG’de yaşayan model Alena Yıldız, yaşadığı hikâyeyi TikTok hesabından bir video ile paylaştı. Video 10 milyondan fazla izlendi. Alena Yıldız, yaptığı paylaşımda üstelik kıyafeti de düğünü olan en yakın arkadaşının kendisi için seçtiğini belirtti. Derin dekoltesi olan kıyafetin değerinin ise 1200 euro olduğu öğrenildi.

‘Seksi giyiniyor’ diye düğüne çağırılmadı

21 yaşındaki genç model, beş kız arkadaşıyla gelinin nedimesi olarak düğüne davet edildiklerini ve herkesten bu şekilde kıyafet giyilmesinin istendiğini kaydetti. Ancak arkadaşının kendisinin seksi kıyafeti nedeniyle vazgeçmesine ve davetten dışlanmasına çok üzüldüğünü söyleyen Alena Yıldız, artık arkadaşıyla görüşmediklerini belirtti. Alena yıldız, arkadaşıyla uzun süre evlilik hazırlıkları üzerine konuştuklarını ve hayatının aşkını bulduğu için onun adına sevindiğini de sözlerine ekledi.

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#Almanya#Alena Yıldız#Türk Model

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