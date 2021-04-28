Seks oyuncağını el bombası zannetti

ALMANYA’nın Bavyera eyaletinde önceki gün yaşanan bir olay komedi filmlerindeki sahneleri hatırlattı. Passau kentine bağlı Sonnen kasabasında ormanlık alanda spor amaçlı koşuya çıkan bir kadın, yol kenarında şeffaf bir poşet içinde bazı maddelerle birlikte bir de el bombası gördü. Genç kadın bunun üzerine hemen polise ihbarda bulundu. Olay yerine polisle birlikte bomba imha uzmanı da çağrıldı, güvenlik önlemi alındı. Bomba imha uzmanı patlayıcı olma ihtimaline karşı poşete dikkatlice yaklaştı. Ancak kısa süre sonra poşetin içindekilerin 2 adet kullanılmamış prezervatif, masaj yağı, USB kablosu ve el bombasına benzeyen plastikten yapılma bir seks oyuncağı olduğu anlaşıldı. Polis, plastikten el bombası şeklindeki cismin ne olduğunu öğrenmek için internette araştırma yaptı. Kısa sürede ise piyasada el bombası formunda seks oyuncaklarının bulunduğu öğrenildi. Hauzenberg Polisi, büyük ihtimalle bir kişinin çöpe atacağı poşeti yol kenarında ormanlık alana fırlattığını belirtti. Polisten yapılan basın açıklamasında poşet içinde bulunanların çöpe atılması işinin de polise kaldığı belirtildi.