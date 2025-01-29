‘Şekerci Amca’yı kaybettik

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80 yaşında hayata gözlerini yuman Mehmet Emin Yaraşlı için Köln Fatih Camii taziye mesajı yayınladı. IGMG Köln Nippes Fatih Cami Başkanı Şuayb Güney, “Şekerci Amcamız her zaman camiye ya elinde şeker torbası ya da cebinde bir sürü şekerle giderdi. Cami önünde çocuk ya da büyük ayrımı yapmadan cemaate sürekli şeker dağıtırdı. Uzun süredir rahatsız olduğundan camiye gelemiyordu. Aramızda onun şekerini yemeyen yoktur. Camiyi ziyarete gelen milletvekilinden genel başkana, öğrencilerden Almanlara kadar Mehmet Emin Yaraşlı’nın şekerini yıllarca hepimiz yedik. Allah rahmet eylesin” dedi.

Mehmet Emin Yaraşlı’nın naaşı bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra memleketi Adana’da defnedilecek.