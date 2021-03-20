Şehir yönetimi uyardı... Parklarda, oyun alanlarında görürseniz...

SAYILARI hızla çoğalan fareler, kanalizasyonlardaki atık yiyeceklerin dışında parklarda ve oyun alanlarında da ne bulursa yemeye başladı. Sorunun büyük olduğunu açıklayıp halka çağrı yapan yetkililer, hastalık bulaşma ihtimaline karşı kemirgenleri beslenmemelerini ve yiyecek atıklarının tuvaletlere atılmamasını istedi.