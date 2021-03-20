Taner TÜZÜN, NÜRNBERG / Fotoğraf: AP
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Şehir yönetimi uyardı... Parklarda, oyun alanlarında görürseniz...
Almanya’nın Bavyera eyaletine bağlı Kitzingen’in aşağı Frankonya bölgesindeki Volkach kasabasında fareler tehlike yaratmaya başladı.
SAYILARI hızla çoğalan fareler, kanalizasyonlardaki atık yiyeceklerin dışında parklarda ve oyun alanlarında da ne bulursa yemeye başladı. Sorunun büyük olduğunu açıklayıp halka çağrı yapan yetkililer, hastalık bulaşma ihtimaline karşı kemirgenleri beslenmemelerini ve yiyecek atıklarının tuvaletlere atılmamasını istedi.