‘Şeffaflık ve erişilebilirlik önceliğimiz’

Haberin Devamı

BAŞKONSOLOS Şanlı, 2024 yılında 100 binden fazla işlem gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yaz aylarında günlük ziyaretçi sayısının bin kişiye ulaştığını belirtti. Türkiye’de emeklilik alanında yapılan düzenleme nedeniyle kamuda çalışan sözleşmeli personel dahil olmak üzere birçok kişinin emekliye ayırıldığını ve bunun Berlin Başkonsolosluğu için de geçerli olduğunu söyledi. Başkonsolos Şanlı, “Personelimizin yüzde 30 oranında eksik olmasına rağmen hizmet sunmaya devam ediyoruz. Bakanlığımızın talimatlarıyla yeni personel alımları başlatıldı. Kısa süre içerisinde eksik kadroları tamamlayıp eski hizmet kalitemizi yakalamayı hedefliyoruz” dedi.

VATANDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM

Vatandaşlarla daha etkili ve şeffaf bir iletişim hedefi doğrultusunda çalıştıklarını vurgulayan Şanlı, şunları kaydetti: “Eleştiriye açık bir yönetim anlayışı ile çalışıyoruz. Günde yaklaşık 200 yazılı soruya cevap veriyoruz. Vatandaşlarımızın sorularını hızla çözmeye ve danışmanlık hizmetleriyle ön plana çıkmaya çalışıyoruz.”

2024 yılında verilen hizmetlerden öne çıkanlar:

* Hukuk danışmanlığı: 750 vatandaşa destek verildi.

* Aile danışmanlığı: 800 vatandaşımız hizmet aldı.

* Tapu işlemleri: 4.350 işlem tamamlandı.

* Ziyaretler: 120 şirket ve 100 derneğin 80’i ziyaret edildi.

Haberin Devamı

2025 yılında Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren en önemli konunun Almanya ’daki çoklu vatandaşlığa imkan tanıyan düzenleme kapsamında yeniden Türk vatandaşlığına yapılan başvurular olduğunu belirten Başkonsolos Şanlı, “Mavi kart sahiplerinin Türk vatandaşlığına geçişi konusunda kapsamlı bir hazırlık yaptık. Vatandaşlık süreci genellikle 3-4 ay sürüyor. Şu ana kadar Berlin’de 1 350 başvuru alındı ve bunların 650’si hâlâ devam ediyor. Almanya genelinde ise toplamda 15 bin başvuru yapılmış durumda” dedi.

‘HAKLARIMIZ ÖNCELİĞİMİZ’

Başkonsolos Şanlı, “Dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın haklarından tam anlamıyla yararlanmasını sağlamak en büyük önceliğimiz. Bürokratik süreçleri azaltmaya çalışsak da vatandaşlık konusu hassas bir alan ve titizlikle ele alınıyor. Önümüzdeki süreçte daha hızlı ve etkili bir hizmet sunmayı amaçlıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

Haberin Devamı

AİLE MÜŞAVİRLİĞ: KORUYUCU AİLE SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

Aile Müşaviri Gökhan Duman ise, çocuğu koruma altına alınan veya risk altında olan ailelere yönelik çalışmaları değerlendirdi ve “2024 yılında toplam 142 vatandaşımıza destek sağladık. Özellikle çocuklarının koruma altına alınma riski taşıdığı vakalarda ailelere hem teknik hem de hukuki rehberlik sunduk” dedi. Duman, Türk koruyucu aile sayısındaki büyük artışa da dikkat çekerek, “Alman makamları başlangıçta sadece 1 koruyucu Türk aile olduğunu söylüyordu. Biz çalışmalara başladıktan sonra bugün bu sayı 77’ye ulaştı” diye ekledi. Ayrıca düzenledikleri bilgilendirme toplantılarıyla göçmenlerin sosyal hizmetlerden nasıl yararlanabileceğini aktardıklarını ifade etti.

Haberin Devamı

BİR BELEDİYE TÜRKÇE DERSLERİNİ ENGELLEDİ

Göreve yeni başlayan Berlin Eğitim Müşaviri Prof. Dr. Metin Aksoy ise Berlin okullarında verilen Türkçe ve Türk kültürü derslerinin durumunu anlattı. Bazı ilçe belediyelerinde Türkçe derslerinin verilmesine yönelik birtakım sorunların bulunduğunu aktaran Aksoy, bir belediyenin 31 Ocak itibariyle Türkçe derslerini tamamen engellediğini vurguladı. Aksoy, bu konunun çözümü için gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirtti.