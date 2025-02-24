Seferlere ‘grev’ engeli

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Ver.di sendikasının çağrısıyla başlatılan ve 24 saat sürmesi beklenen uyarı grevi, Düsseldorf ve Köln Bonn havalimanlarında uçuşları olumsuz etkiledi. Sendika, grevin yolcu uçuşları üzerinde ‘ciddi etkiler’ oluşturacağını bildirirken, iki havalimanında planlanan uçuşların büyük bir kısmı iptal edildi. Ver.di sendikası, 2.5 milyondan fazla çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 18 Şubat’ta sonuçsuz kalmasının ardından birçok sektörde uyarı grevleri gerçekleştirdi. Son olarak havaalanı çalışanlarını greve çağıran sendika, kamu çalışanları için yüzde 8 maaş artışı veya en az 350 Euro aylık zam talep ediyor.