Seferlere ‘grev’ engeli

Sinan KARAMURAT / İHA- Fotoğraflar: İHA
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 11:30
Almanya’nın önemli havalimanlarından Düsseldorf Uluslararası Havalimanı ve Köln Bonn Havalimanı çalışanları, Ver.di sendikasının çağrısıyla bu akşamdan itibaren uyarı grevi gerçekleştiriyor. Grev nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanıyor.
Ver.di sendikasının çağrısıyla başlatılan ve 24 saat sürmesi beklenen uyarı grevi, Düsseldorf ve Köln Bonn havalimanlarında uçuşları olumsuz etkiledi. Sendika, grevin yolcu uçuşları üzerinde ‘ciddi etkiler’ oluşturacağını bildirirken, iki havalimanında planlanan uçuşların büyük bir kısmı iptal edildi. Ver.di sendikası, 2.5 milyondan fazla çalışanı kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 18 Şubat’ta sonuçsuz kalmasının ardından birçok sektörde uyarı grevleri gerçekleştirdi. Son olarak havaalanı çalışanlarını greve çağıran sendika, kamu çalışanları için yüzde 8 maaş artışı veya en az 350 Euro aylık zam talep ediyor.KÖLN BONN HAVALİMANI’NDA SON DURUM
Köln Bonn Havalimanı’nda uçakların yükleme ve boşaltma işlemlerinden sorumlu çalışanlar, check-in görevlileri ve uçak yönlendirme ekipleri greve katılıyor. Grev
süresince havalimanında 90 uçuş planlanmıştı, ancak havalimanı yetkilileri uçuş operasyonlarında ‘ciddi aksamalar’ beklediklerini açıkladı. Havalimanının web sitesinde yer alan bilgilere göre, yaklaşık 50 uçuş iptal edildi veya başka havalimanlarına yönlendirildi. Düsseldorf Uluslararası Havalimanı’nda ise 270 uçuş planlanmıştı, ancak web sitesindeki güncellenen bilgilere göre yaklaşık 90 uçuş iptal edildi.YOLCULARIN TAZMİNAT HAKKI VAR
Grev nedeniyle uçuşları iptal edilen veya geciken yolcular, havayolu şirketlerinden ücretsiz yeniden rezervasyon veya bilet iadesi talep edebiliyor. AB yönetmeliklerine göre, uçuşu iptal edilen yolcular tazminat hakkına da sahip olabilir. Yolcuların uçuş durumları hakkında bilgi almak için havayolu şirketleri veya seyahat acenteleriyle iletişime geçmeleri öneriliyor.