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Sefer iptalleri 5 yılda 4 kat arttı

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#Almanya#Tren Seferleri#AVRUPADAN HABERLER
Sefer iptalleri 5 yılda 4 kat arttı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2025 13:19

Almanya’da son 5 yılda grev ve alt yapı sorunları gibi nedenlerle iptal edilen uzun mesafeli tren seferlerinin sayısı 4 katına çıktı. Ülkede, 2024’te 13 bin 600’den fazla tren seferi iptal oldu.

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Almanya’da Federal Ulaştırma Bakanlığı’nın, Yeşiller Partisi milletvekili Matthias Gastel’in soru önergesine yönelik cevabında tren seferlerindeki iptallere ilişkin veriler yer aldı. Bakanlık verilerine göre ülkede 2019’dan 2024’e kadar iptal edilen uzun mesafeli tren seferlerinin oranı yüzde 1’den yüzde 4’e çıktı. İptallerin ana sebebinin ise ülke genelindeki grevler ve altyapının bozulması gibi dış etkenler olduğu belirtildi. Bölgesel taşımacılıkta ise geçtiğimiz yıl iptal edilen tren seferlerinin oranı yüzde 5 oldu.

ÜCRET ANLAŞMAZLIĞI
Alman Meclisi’nde FDP milletvekili Torsten Herbst de uzun mesafeli ulaşımdaki tren seferlerinin iptaline ilişkin soru önergesi verdi. Federal Ulaştırma Bakanlığı, soru önergesine verdiği cevapta, sadece geçen yıl 13 bin 600’den fazla seferin iptal edildiğini bildirdi. Bakanlık, iptallere gerekçe olarak çalışanları temsil eden Alman Makinistler Sendikası (GDL) ile en büyük işveren olan Alman Demiryolları arasındaki ücret anlaşmazlığını gösterdi. Bakanlığa göre, Ocak 2024’teki iptallerin neredeyse yarısı grevler nedeniyle gerçekleşti.
Alman demiryolları operatörü, son yıllardaki bakım ve yatırım eksikliğinin sorunlara yol açtığı ve taşıma kapasitesini sınırlandırdığı gerekçesiyle Alman hükümetine, demiryollarına kapsamlı yatırımlar yapması için çağrıda bulunuyor.

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#Almanya#Tren Seferleri#AVRUPADAN HABERLER

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