Seehofer’ın hedefinde imparatorluk bayrağının yasaklanması var

SEEHOFER, sadece bazı eyaletlerde değil, ülke genelinde imparatorluk bayrağının yasaklanmasını hedeflediği için yasak kararının içişleri bakanları konferansından çıkmasını istiyor. Federal İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter “Federal İçişleri Bakanı eyalet içişleri bakanlarının imparatorluk bayrağının kamuya açık alanlarda taşınmasına ve gösterilmesine yönelik yapacağı yasaklama çabalarını selamlıyor” sözleriyle Seehofer’ın yasaktan yana olduğunun mesajını açıkça verdi.

İLK BREMEN GÜNDEME GETİRDİ

Yasak kararını ilk Bremen Eyalet İçişleri Bakanlığı gündeme getirdi. Bremen eyaleti bayrağı yasakladı. Geçen hafta alınan karara göre bayrağın evlerin balkonundan ve pencerelere asılması ile sokak gösterilerinde taşınması yasak. Yasağa uymayanlara da 1000 euroya kadar para cezası verilmesi de kararda yer aldı. Bremen’deki benzer kararı çıkarmak için Baden Württemberg ve Thüringen Eyaletleri’nde de tartışmalar başladı. Siyah, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bayrak, Alman İmparatorluğu’nun savaşan askerlerin bayrağı olarak biliniyor. 1871 ile 1945 yılları arasında bayrak kullanıldı. Nazi döneminde bayrağın ortasında kartal vardı. Kimi çevreler bayraktan kartalı çıkarılarak yerine siyah haç koydu.

FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİNİ TANIMIYORLAR

Kendilerini İmparatorluk Vatandaşı olarak gören kimi aşırı sağcılar, Federal Almanya Cumhuriyetini, bayrağını ve onun anayasa da dahil hiçbir yasasını kabul etmiyor ve tanımıyor. Geçtiğimiz haftalarda Berlin’de korona önlemlerine karşı yapılan eyleme katılan kimi imparatorluk yanlısı aşırı sağcılar, ellerinde imparatorluk bayrağı ile Federal Meclis’e hücum etmişlerdi. Federal Meclis’e zorla girmeye çalışılmasına başta Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier olmak üzere geniş çevreler sert tepki göstermişti.