Seehofer’e baskı artıyor

YEŞİLLER Federal Meclis milletvekili ve partisinin İç Politikalar Sözcüsü Irene Mihalic, bakanın emniyet içindeki aşırı sağcı araştırmasına karşı çıkmasını eleştirdi. Mihalic, Bakan Seehofer’ın emniyet yerine toplum içinde ırkçı araştırma yapılmasını önermesine ilişkin ise “Bakan hedef şaşırtıyor” sözleriyle karşı çıktı. Mihalic “Yapılacak araştırmanın her şeyden önce her iki ayağı da anayasanın temel kurallarına dayanan memurları güçlendirir” dedi. Daha önce polis olarak görev yapan Mihalic, eyalet içişleri bakanlarının Seehofer’ın kararını beklemeden bu yönde kendi başlarına da adım atabileceklerini belirtti. GÜVENİ YENİDEN KAZANDIRIR

Hür Demokrat Parti (FDP) Federal Meclis Grup Üyesi ve İç Politikalar Sözcüsü Konstantin Kuhle de araştırmanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu belirtirken “Böyle bir araştırma emniyet güçlerine karşı halkın sarsılan güvenini yeniden kazandırır” dedi. KRV emniyet birimlerinde görevli polislerin 2013 yılından bu yana kurdukları en az beş farklı WhatsApp grubunda anayasaca yasaklanan ırkçı sembolleri ve görüşleri paylaştıkları saptanmıştı. Polislerin kendi aralarında mültecilerin tıpkı nazi döneminde Yahudiler gibi gaz odasında öldürüldüğünü gösteren kurgu görüntüleri de paylaştıkları belirlenmişti. 30 polis görevden



alınmıştı.