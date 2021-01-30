Seehofer’dan sert uyarı: ‘O bölgelere gidenler...’
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüsün (Covid-19) mutasyona uğramış olduğu ülkelere karşı bugünden itibaren uygulanacak giriş yasağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Seehofer söz konusu yasağı savunarak, “Mutasyon virüsün görüldüğü bölgelere gerçekten zorlayıcı bir neden olmadan seyahat etmek, açıkça söylemeliyim ki düpedüz aptallık olur” dedi.
ULAŞIM yasağının sert bir önlem olduğunu, ancak halkı korumak için kesinlikle gerekli olduğunu belirten Bakan Seehofer, “Uygulamaya koyduğumuz yasaklar son derece bulaşıcı, mutasyona uğramış virüslere karşı savunmayla ilgilidir. Yurt dışına gereksiz yere seyahat etmekten kaçınmak yurttaşlık görevidir” dedi. Yaklaşık 3 aydır uygulanan önlemleri gevşetmek gibi bir durumun olması için yeterli olumlu gelişmenin henüz olmadığını da belirten Bakan Seehofer, “Şu anda kimse Şubat ortasında işlerin nasıl devam edeceği konusunda şimdiden karar veremez. Enfeksiyonla mücadeledeki tüm deneyimlerden sonra bir şey söylenebilir. Mevcut kilitlenmeden hemen ve tamamen normal koşullara dönülemez. Aşamalar halinde mümkün olacak. Aksi takdirde üçüncü dalgaya girme riski vardır” ifadelerini kullandı.
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