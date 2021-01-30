Seehofer’dan sert uyarı: ‘O bölgelere gidenler...’

ULAŞIM yasağının sert bir önlem olduğunu, ancak halkı korumak için kesinlikle gerekli olduğunu belirten Bakan Seehofer, “Uygulamaya koyduğumuz yasaklar son derece bulaşıcı, mutasyona uğramış virüslere karşı savunmayla ilgilidir. Yurt dışına gereksiz yere seyahat etmekten kaçınmak yurttaşlık görevidir” dedi. Yaklaşık 3 aydır uygulanan önlemleri gevşetmek gibi bir durumun olması için yeterli olumlu gelişmenin henüz olmadığını da belirten Bakan Seehofer, “Şu anda kimse Şubat ortasında işlerin nasıl devam edeceği konusunda şimdiden karar veremez. Enfeksiyonla mücadeledeki tüm deneyimlerden sonra bir şey söylenebilir. Mevcut kilitlenmeden hemen ve tamamen normal koşullara dönülemez. Aşamalar halinde mümkün olacak. Aksi takdirde üçüncü dalgaya girme riski vardır” ifadelerini kullandı.