Seehofer uyardı: ‘2015’i tekrar yaşamak istemiyorsak...’

“BEN bizzat Türkiye’yi ziyaret ettim. Türkiye’de sadece 4 milyon Suriyeli mülteci yaşamıyor. Bir milyon da Afgan ve Pakistanlı mülteci var. Ayrıca 3.5 milyon Suriyeli Türkiye kapıları önünde bekliyor. Yunanistan’a mülteci göçünün çok arttığını görüyoruz. Avrupa olarak buna ortak cevap veremezsek, Türkiye ve Batı Balkanlar güzergâhı yanında güney güzergâhı İtalya ve İspanya üzerinden de şiddetli bir göç baskısı altında kalacağız.”

Avrupa’ya göçü engelleyen sınırdaki ülkelere teşekkür borçlu olduklarını belirten Seehofer, “Avrupa’nın geleceği için ortak bir göç politikası önemli. Biz 2015 krizinin Avrupa’da nelere yol açtığını gördük. Bu nedenle 2015’in tekrar etmesini engellemek istiyorum. AB’nin Türkiye ve Yunanistan üzerinden göç sorununa odaklanması lazım” diye konuştu.

Önlem alınmaması durumunda göç dalgasının kontrolden çıkacağına işaret eden Seehofer, bunu engellemek için ise iki yol önerdi. Birincisi, Avrupa’nın dış sınırlarının iyice kontrol altına alınması ve gelecek insanların güvenlik araştırmasına tabi tutulması. İkincisi ise sığınma başvurularının sınırda alınarak incelenmesi, başvurusu kabul edilen mültecilerin Avrupa ülkelerine dağıtılması.