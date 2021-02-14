Seehofer sonunda patladı: ‘Yeter artık’

İÇİŞLERİ Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs mutasyonunun yoğun olduğu Çekya ile Avusturya’nın Tirol bölgesindeki sınır kontrollerini artırmasına AB’den tepki gelmesi üzerine sert konuştu. AB’nin açıklamalarına yanıt veren Seehofer, “Yeter artık. AB Komisyonu aşı tedariğinde son aylarda hata yaptı. Aşıya izin verilmesi konusunda da geç kaldık” dedi. AB’nin, sınır kontrollerinde istisna uygulanması talebine de tepki veren Seehofer, “Çekya ve Avusturya sınırlarında mutasyonlu virüsü engellemek istiyoruz. AB, bize konuşacağına destek vermeli” diye konuştu.

EK BÜTÇE ÖNERİSİ

Öte yandan Avrupa Parlamentosunda da AB Komisyonu’na yönelik eleştiriler yükselmeye başladı. AB Maliye Komisyonu’nun aşı üretiminin hızlandırılması için 1.5 milyar euro ek bütçe önerdiği ancak 1 haftadır bu öneriye yanıt gelmediği kaydedildi. Mali İşler Komisyonu Başkanı Johan van Overtveldt ve Monika Hohlmeier ise yanıt alınmaması üzerine bir kez daha tekliflerini yineleyen bir mektup gönderdi. Bu kez de AB’den, teklifin konseye iletildiği ve hemen yanıt gelmeyeceği açıklaması geldi.

AB’nin aşılama politikalarının hedefindeki isimlerden biri olan Güney Kıbrıslı politikacı AB Sağlık Komiseri Stella Kyriakides ise AB’nin aşı tedariğinde hatalı olmadığını söyledi. Tam tersine aşı stratejisinin bir başarı olduğunu ifade eden Kyriakides, AB olmadan farklı ekonomik güce ve büyüklüğe sahip birbirinden 27 bağımsız ülkenin aşı bulma ihtimalinin olmadığını söyledi. Kyriakides, Almanya’nın sınırlarda kontrolleri sıklaştırmasına da tepki gösterdi.