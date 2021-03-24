Seehofer Paskalya’da kilisede ibadetten yana

Seehofer, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, “Başında Hıristiyanlığın ilk harfini taşıyan bir partinin Paskalya döneminde kilisede ibadetten vazgeçilmesini istemesi, beni hayretlere düşürdü” dedi. Seehofer, Başbakan Merkel ve eyalet başbakanları arasında alınan yeni kısıtlama kararlarına göre bunun kiliselere yönelik bir yasak veya talep olmadığını kaydederken, “Çok açık bir şekilde bu çağrının bir rica olduğunun altını çiziyorum. Benim kurumum din konularında ilgili bakanlık olsa da ben bu yönde bir öneri yapmam. İçişleri bakanlığı salgının ilk gününden bu yana kiliselerle hijyen konusunda bir konsept hazırladığı ve bugün hâlâ başarıyla uygulanıyor” dedi.

Almanya’da Katolik ve Protestan kiliseleri ise Paskalya’da bayramında kilisede ibadetten vazgeçmeyeceklerini açıkladı. Protestan Kiliseleri Piskoposu Friedrich Kremer, hijyen konseptine bağlı olduklarını ve kuralları yerine getirdiklerini belirterek cemaatlerini bu kurallar dahilinde Paskalya’da kiliseye ibadet için davet edeceklerini kaydetti.