Seehofer, göçü önlemek için Polonya ile iş birliğini artırmak istiyor

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SEEHOFER önceki gün Polonyalı mevkidaşı Mariusz Kaminski’ye yazdığı mektupta sınırdaki Alman polisi sayısının artırılarak görünülürlüklerini güçlendirmek istediklerini söyledi. Kabine toplantısında illegal geçişlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

5 BİN 700’DEN FAZLA FAZLA MÜLTECİ

Seehofer illegal göçte Beyaz Rusya’ya dikkat çekerken, “Almanya-Polonya sınırında, yoğunlaştırılmış arama önlemleri kapsamında, Belarus vizesi ve giriş damgası olan 5 bin 700’den fazla mülteci ve göçmenin kimliği tespit edildi” dedi. Bakan Seehofer, hali hazırda 15 bine yakın göçmenin de Batı’ya geçmek için Beyaz Rusya tarafından bekletildiğini kaydetti.

VİZESİZ SEYAHAT TEKLİF ETMİŞTİ

Seehofer, Beyaz Rusya üzerinden göçü devlet tarafından organize edilen veya en azından desteklenen bir kaçakçılık faaliyeti olarak nitelendirdi. Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerden insanlara, AB ülkelerine geçiş için kendi ülkesinde vizesiz seyahat teklif etmişti. Seehofer, “Bu, göçmenlerin siyasi bir silah olarak kullanıldığı bir tür hibrit tehdittir” dedi.