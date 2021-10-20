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HABERLERAvrupa Haberleri

Seehofer, göçü önlemek için Polonya ile iş birliğini artırmak istiyor

#Horst Seehofer#AVRUPADAN HABERLER#Alexander Lukaşenko
Seehofer, göçü önlemek için Polonya ile iş birliğini artırmak istiyor

Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Polonya sınırından kontrolsüz göçmen geçişlerini önlemek için sınırın kapatılamayacağını açıkladı. Ancak kaçak göçmenlerin ülkeye girişini önlemek için Polonya sınır güvenliği ile iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.

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SEEHOFER önceki gün Polonyalı mevkidaşı Mariusz Kaminski’ye yazdığı mektupta sınırdaki Alman polisi sayısının artırılarak görünülürlüklerini güçlendirmek istediklerini söyledi. Kabine toplantısında illegal geçişlerle ilgili bilgi veren İçişleri Bakanı, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

5 BİN 700’DEN FAZLA FAZLA MÜLTECİ
Seehofer illegal göçte Beyaz Rusya’ya dikkat çekerken, “Almanya-Polonya sınırında, yoğunlaştırılmış arama önlemleri kapsamında, Belarus vizesi ve giriş damgası olan 5 bin 700’den fazla mülteci ve göçmenin kimliği tespit edildi” dedi. Bakan Seehofer, hali hazırda 15 bine yakın göçmenin de Batı’ya geçmek için Beyaz Rusya tarafından bekletildiğini kaydetti.

VİZESİZ SEYAHAT TEKLİF ETMİŞTİ
Seehofer, Beyaz Rusya üzerinden göçü devlet tarafından organize edilen veya en azından desteklenen bir kaçakçılık faaliyeti olarak nitelendirdi. Beyaz Rusya Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, Suriye, Afganistan ve diğer ülkelerden insanlara, AB ülkelerine geçiş için kendi ülkesinde vizesiz seyahat teklif etmişti. Seehofer, “Bu, göçmenlerin siyasi bir silah olarak kullanıldığı bir tür hibrit tehdittir” dedi.

 

 

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#Horst Seehofer#AVRUPADAN HABERLER#Alexander Lukaşenko

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